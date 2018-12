Los líos, peleas y desgaste que terminaron sacando a Beñat San José de la UC

Domingo 2 de diciembre, Temuco. Universidad Católica consumaba su gran 2018 logrando el título del Campeonato Nacional. Domingo 9 de diciembre, exactamente siete días después, el entrenador de los cruzados Beñat San José hacía uso de la cláusula para poner fin a su contrato. Sorpresivo para muchos, esperable para otros.

Según pudo saber El Gráfico Chile, el español hace un tiempo venía pensando en partir de San Carlos de Apoquindo y haber logrado el objetivo de ser campeón no cambió en nada su idea. Es más, la reafirmó. Tras conseguir la corona las diferencias que tenía se mantuvieron.

"Son decisiones que hay que tomar, Beñat creía que esta era la mejor decisión que se podía tomar en este momento, porque fue un año muy exhaustivo, un año muy duro", señaló el entorno del estratega al confirmarse la noticia.

Hubo varios quiebres entre San José y su plantel, el más fuerte de ellos fue la discusión que tuvo con Luciano Aued en varios entrenamientos. Al vasco le gustaba el Luli dentro de la cancha, sentía que era fundamental para su esquema, pero no comulgaba con su forma de ser. No lo tenía en sus planes para 2019. Pero en la dirigencia de Cruzados tenían al Botín de Oro 2018 como uno de sus bastiones.

El Luli no comulgaba con Beñat / imagen: Photosport

Otro problema fue de tono futbolístico, y también con un referente del plantel, el argentino Diego Buonanotte. Al entrenador simplemente no le gustaba el Enano como volante de creación y por eso lo usó como delantero centro o por la orilla izquierda. Es decir, no lo tenía en sus planes, pero en la UC sí querían que el 18 siguiera en la Franja.

Los problemas fueron provocando un desgaste gigante y hace mucho tiempo que San José venía planeando irse. Problemas que se incrementaron la semana pasada, cuando se dio cuenta que la gerencia deportiva, encabezada por José María Buljubasich, no tenía los mismos puntos de vista que él.

Los refuerzos 2019 colmaron su paciencia

Beñat San José quería tener la última palabra a la hora de elegir a su plantel. Ya mencionamos que no estaba muy seguro de seguir contando con Aued y que a Buonanotte no lo tenía considerado. Tampoco estaba conforme con el regreso de Cristopher Toselli, decisión que tomó la dirigencia, olvidándose así de la manera "consensuada" de elegir al plantel, ya que el retorno del arquero fue impuesto y anunciado públicamente por José María Buljubasich en una conferencia ofrecida la semana pasada.

"Empezó a planificar asuntos con los dirigentes para el próximo año, pero todo se vino agua abajo y tomó la decisión de dar un paso al costado considerando que eso sería lo mejor para todos", agrega un cercano al DT, interpretando el enojo que tu cuando empezaron a organizar el 2019.

El arquero iba a retornar a la UC para 2019 / imagen: Photosport

Beñat San José sabía cómo se venía la mano, con un plantel que otra vez no iba a armar él, con jugadores que no estaban de acuerdo con su forma de jugar (Luciano Aued se lo hizo saber en duros términos, con encontrones de por medio) y con filtraciones desde la interna, situación que un DT discreto no está dispuesto a tolerar.

"Se estaba tardando un poco el tema de las incorporaciones, pero no fue un aspecto fundamental, no hay un aspecto que pese más o menos, es una sumatoria. Él sintió que podía ejercer la cláusula porque fue un año muy duro, un año con mucho esfuerzo y mucho desgaste. Lo mejor era tomar un aire y dejar las puertas abiertas en Chile porque es un país maravilloso", añade la misma fuente.

No tiene ofertas

Un tema que han dejado claro en su entorno es que no tiene ninguna oferta, que no se fue por tomar alguna opción en un equipo extranjero, así que ahora que está libre recién empezará a pensar en el futuro.

"Beñat se tomará toda esta semana de descanso en España, en compañía de familiares. Al estar como agente libre, la idea es tantear el mercado y ver opciones. Por ahora no cree que sea el momento más indicado para cumplir su sueño de dirigir en Europa, pero no se cierra a nada, incluso Medio Oriente, aunque su idea es seguir creciendo deportivamente como lo viene haciendo en los últimos años", cierra un cercano al DT.

San José ya no está, pero la UC deberá seguir trabajando en la búsqueda de su nuevo entrenador y en la conformación del plantel, porque se viene un 2019 lleno de desafíos, con la Copa Libertadores otra vez dando vuelta en el radar.