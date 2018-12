¿Tristelme? Román minimizó el triunfo de River: "No es lo mismo jugar para ganar una Copa, que jugar para no descender"

A dos días del triunfo de River Plate ante Boca Juniors por la final de vuelta de la Copa Libertadores, en un emocionante partido disputado en el estadio Santiago Bernábeu de España, el ídolo xeneize, Juan Román Riquelme, sacó la voz para representar el sentir de los bosteros, que aún mastican con rabia y pena, la derrota por 3 a 1 ante los millonarios.

En conversación con Fox Sports Radio de Argentina, el talentoso ex volante boquense respondió con dureza tras la consulta del panel, sobre las declaraciones del entrenador de River, Marcelo Gallardo, quien dijo que este triunfo era el más importante en la historia de Boca: "Creo que para mí, River no jugó un partido a mano a mano, por mucha final de la Libertadores que sea. No es lo mismo jugar para ganar una Copa, que jugar para no descender. Perdieron con Belgrano cuando debían salvarse de la B, espero que nunca estemos en esa situación", espetó.

Román, fiel a su estilo frontal, dijo que "para mi Boca siempre fue ganador. Hay que mirar para adelante. Es un deporte, llegaron dos equipos argentinos (…) pero no me vengan que el otro equipo fue una maravilla".

De todas formas, igualmente deslizó una crítica a su equipo, tras la derrota en Madrid: "Yo pienso que perdió porque se defendió mal, nos hicieron cinco goles (…) es difícil ganar una final de Copa perdiendo por varios goles (…) si no tenemos la expulsión de nuestro jugador, nos íbamos a penales", argumentó.

Riquelme no ocultó su amor por Boca y como buen veterano, recordó los anteriores triunfos xeneizes en la Libertadores: "Yo soy hincha de mi club, yo amo a mi club, tengo 40 y soy un afortunado. Me tocó ver campeón a Boca siete veces (desde el año 2000), jugar un Mundial de Clubes, ganarle al Real Madrid, al Milan. Solo debo dar gracias por todas esas alegrías", refrendó.

Entre los varios misiles hacia la contra, Román fue duro en varios: "no nos ganó Guardiola, fue un partido parejo, no nos cagaron a bailes (…) "me dolió más perder con Independiente del Valle (semifinales Libertadores 2016) que con River", manifestó.

Loas a Marcelo Díaz

Como buen hincha de Boca, el ídolo aplaudió el nivel del colombiano Edwin Cardona, actual volante del Xeneize. Incluso, lo comparó con un chileno, el valor de Racing, Marcelo Díaz.

"Para mí, el fútbol es un juego y Cardona me parece de una calidad enorme. Marcelo Díaz no te da la pelota hasta que sabe que se la podés devolver. No es que te la dan y te dicen arréglate. Y así se juega al fútbol, al menos para mí", dijo Riquelme, uno de los que más sabía con el balón en sus pies.