Arley Méndez fue elegido el mejor de los mejores en la Gala Olímpica 2018

Con lágrimas en los ojos habló con la prensa, el pesista Arley Méndez. El deportista cubano nacionalizado chileno, fue premiado por el Comité Olímpico de Chile como el Mejor Deportista del Año en la Gala Olímpica 2018, realizada este miércoles en el centro de eventos Casapiedra, en la comuna de Vitacura.

Méndez se hizo merecedor del premio, debido a su campeonato mundial obtenido en la modalidad arranque, categoría 89 kilos, del Mundial de halterofilia realizado en noviembre en Ashgabat, Turkmenistán. Además, en mayo, obtuvo medalla de oro en los Juegos Suramericanos de Cochabamba.

"Me siento muy feliz, que les puedo decir. Este es uno de los mejores premios y es un honor que me lo entreguen, este año. Uno realiza muchos esfuerzos en el transcurso de la temporada, para llegar a las competiciones, para estar excelente, para darlo todo por Chile, para tener un mejor reconocimiento al país en el ámbito deportivo. Que se me valore y se me entregue este premio es algo muy grande y me dan ganas de seguir luchando", dijo Méndez.

Invitados de lujo

A esta gala concurrieron además, destacados exponentes de múltiples disciplinas, tales como la ganadora del año anterior del Mejor de los Mejores y actual Premio Nacional del Deporte, María Fernanda Valdés; el tenista Nicolás Jarry, el golfista Joaquín Niemann, el gimnasta Tomás González, la atleta Isidora Jiménez, el nadador paralímpico Alberto Abarza, entre muchos otros.

Asimismo, también asistieron las autoridades del Comité Olímpico, encabezados por su presidente, Miguel Ángel Mujica y además, la ministra del Deporte, Pauline Kantor.

La secretaria de Estado, adelantó que las mejoras al Estadio Nacional, de cara a los Panamericanos de Santiago 2023, van en franco avance y además, indicó que se están realizando las reformas a la Beca Proddar, para aplicarlas a partir de marzo, respecto a las ayudas económicas a los deportistas de alto rendimiento.

Revisa la lista de los ganadores de la Gala Olímpica 2018:

Premio Trayectoria Deportiva: Ángel Marentis (Tiro al Vuelo)

Premio al Espíritu Team Chile: Esteban Bustos (Pentatlón Moderno)

Premio a las Promesas Deportivas: Ruy Barbosa (Motociclismo), Isidora Niemeyer y Christina Hostetter (Remo), Martín Vidaurre (Ciclismo), Selección Femenina Sub 15 (Básquetbol), Nicolás Díaz (Surf), Valentina Toro (Karate), Francisco Solís (Judo) y la Selección Juvenil de Gimnasia Rítmica.

Premio a las Actuaciones Destacadas 2018: Joaquín Niemann (Golf), Nicolás Harry (Tenis), Kristel Köbrich (Natación) y Felipe Miranda (Esquí Naútico)

Premio Medallistas Mundiales 2018: Claudio Romero (Atletismo), Antonia y Melita Abraham (Remo), María José Mailliard (Canotaje), Camilo Velozo (Karate), Pablo Quintanilla (Motociclismo), Javiera Vargas (Patín Carrera), Bárbara Riveros (Triatlón), María Fernanda Valdés y Arley Méndez (Levantamiento de Pesas).

Premio al Mejor Deportista Paralímpico: Alberto Abarza (Natación)

Premio al Mejor Deportista del Año: Arley Méndez (Levantamiento de Pesas)

Además, se hicieron los siguientes reconocimientos:

Federaciones de Remo, Levantamiento de Pesas y Motociclismo , por los campeonatos mundiales de sus deportistas

, por los campeonatos mundiales de sus deportistas Reconocimiento a los entrenadores: Giorgi Panchev (Levantamiento de Pesas), Daniel Nejamkin (Vóleibol) y Bievenido Front (Remo)