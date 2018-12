Beñat habló en España tras salir de la UC y no descartó seguir en Sudamérica buscando un "proyecto ambicioso"

Era lo que faltaba y tuvo que pasar en España. Beñat San José, pese a la carta enviada para despedirse de Universidad Católica y su "afición", no había hablado para explicar su sorpresiva salida de Universidad Católica. Eso hasta este jueves. El español eligió su país natal para hablar de su término anticipado de contrato con la UC y tal como en la misiva publicada el miércoles, aseguró en una entrevista con el diario Mundo Deportivo que el ciclo en San Carlos de Apoquindo había terminado y que ahora busca un "proyecto ambicioso".

"He sentido que un ciclo terminó y quiero tener la posibilidad de estudiar y analizar nuevos proyectos ambiciosos", comenzó diciendo el DT en el medio catalán, para agregar que "confianza siempre ha habido y prueba de ello son las declaraciones que ha hecho el club, su presidente y el director deportivo, sobre mi persona, diciendo que siempre voy a tener las puertas abiertas y que entro en la historia del club".

Y para ahondar en su sorpresiva salida de Universidad Católica y lo que viene para su futuro, Beñat dijo que "más allá del país y de cuál sea el equipo, que me mueva la ilusión y la ambición de generar un nuevo paso en mi carrera, que pueda llevar mi trabajo, mi metodología, mi fútbol, a un proyecto que me seduzca, que sea ambicioso en todos los aspectos.

Además, el ex técnico de los Cruzados no descartó seguir dirigiendo en Sudamérica antes de volver a Europa, ya que al ser consultado por perder la posibilidad de dirigir la Libertadores en la UC, fue claro al señalar que "sí, en el fútbol nunca sabes lo que puede pasar. Ahora es el periodo en el que en Sudamérica se dan los traspasos. Tengo muchas ganas de jugarla porque es un reto que realmente me entusiasma".

Las otras respuestas de Beñat

Críticas al juego en la UC: "Allí no hay técnico que no sea criticado. También era un poco normal porque nosotros no teníamos un equipo superior a los demás y lo que conseguíamos teníamos que hacerlo a base de hacer un juego muy versátil. En Chile están acostumbrados a que el perfil sea más ‘Bielsista’, por decirlo de alguna manera, y aunque yo soy muy fan de ese fútbol, hay veces que con los equipos no puedes hacer eso o que, si lo haces, quizás no te lleve tanto al éxito. Nosotros hicimos un buen juego, fuimos un equipo muy serio, muy completo y sobre todo tuvimos que hacer un estilo de juego muy versátil, muy adaptado a todo tipo de dibujos tácticos".

¿Volver a Europa?: "Regresar a Europa, como entrenador europeo que soy, es algo que está ahí siempre. Hay que tener mucho respeto por el fútbol, por lo difícil que es conseguir las cosas y lo que tenga que llegar, llegará en el momento adecuado".

Cuatro títulos en tres países: "Para mí eso es un orgullo muy grande porque salí muy joven de Donostia y sin haber sido un ex jugador famoso de Primera, lo que te puede dar esa experiencia o ese caché, he ido logrando cosas que me han costado mucho, pero que siempre he creído que podía conseguir con mis equipos. En cada país en el que he estado he conseguido un título y la verdad es que me enorgullece especialmente"