Gary Medel y Enzo Roco sufrieron una dolorosa eliminación en la Europa League

Besiktas de Gary Medel y Enzo Roco quedó eliminado sorpresivamente en la fase grupal de la UEFA Europa League 2018-19, tras caer como local este jueves ante Malmö de Suecia por 1-0.

El Pitbull fue titular todo el partido, mientras que el zaguero no fue convocado debido a una lesión. Un resultado inesperado para el cuadro turco, que el año pasado había llegado a octavos de final de la Champions League.

El único gol del partido lo anotó Antonsson (51'), una cifra que fue suficiente para el equipo sueco, que se metió a la ronda de los 32 mejores como segundo del grupo, detrás del Genk de Bélgica, que finalizó primero con 11 puntos.

De esta forma, Medel y sus compañeros sufren un duro golpe en una temporada muy irregular, donde están lejos del líder Basaksehir en la Superliga turca y ahora se quedaron sin competencia internacional por el resto del año.

⏰ EARLY RESULTS ⏰

ℹ️ Rapid, Malmö, Sevilla, Krasnodar, Rennes, & BATE are through to the round of 32. #UEL pic.twitter.com/qMLWE01lMj

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 13, 2018