Ronald de la Fuente se ilusiona con la UC: "Obviamente me gustaría dar el salto a un equipo de mayor repercusión"

La salida de Beñat San José y la correspondiente búsqueda de un nuevo director técnico no ha frenado la búsqueda de refuerzos en Universidad Católica para la temporada 2019. La gerencia deportiva de Cruzados busca nuevos elementos para su plantel y el fichaje de un lateral izquierdo es prioridad. En dicho contexto, el nombre de Ronald de la Fuente toma fuerza para llegar a la UC.

Si bien la primera opción para reemplazar al argentino Germán Voboril era Dilan Zúñiga de Everton, las fallidas negociaciones con el conjunto de Viña del Mar activaron el plan B de la Franja. De la Fuente, distinguido como el mejor lateral izquierdo del fútbol chileno en 2018 en La Gala El Gráfico-ANFP, tiene contrato hasta fines de 2020 con la Universidad de Concepción y una cláusula de salida fijada en 600 mil dólares.

Las tratativas ya están en curso y mientras eso ocurre, el propio jugador confiesa: "he escuchado rumores, estoy un poco ajeno al tema, pero son mis representantes los que están viendo mi situación. No hay nada concreto, por ahora sólo rumores, opciones que se manejan. Espero que salga una buena oportunidad, pero mientras tanto feliz en la Universidad de Concepción".

Más allá de aquello, el futbolista que el próximo 25 de enero cumplirá 28 años manifiesta que "después de dos o tres años jugando de manera regular, cualquier jugador quiere ir dando pasos deportivos en su carrera y mi idea es esa. Quiero dejar muy en claro que estoy feliz en la U de Conce, pero como jugador uno siempre quiere ir creciendo. Obviamente me gustaría dar el salto a un equipo de mayor repercusión o ir a jugar al extranjero. Son hartos sueños que uno quiere ir logrando".

Por lo mismo la opción de fichar en la UC lo seduce. "Me provoca una sensación muy buena sonar en un grande como Católica, un equipo potente a nivel nacional. Son señales de que estoy haciendo bien las cosas, de que mi trabajo lo están viendo, de que son buenas las críticas. Sin dudas que me causa orgullo y me anima a ir por más. La idea es nunca relajarse, hay que estar siempre preparado", expresa.

La Roja en el horizonte

Por otro lado, De la Fuente tiene otro objetivo en el horizonte: llegar a la Roja. "Me han conversado harto ese tema, a lo mejor escasean los jugadores en el puesto de lateral izquierdo, pero también hay jugadores de trayectoria y jerarquía como Jean Beausejour y Eugenio Mena. Obviamente para mí es un sueño estar ahí, trato de ser el mejor de mi puesto para poder ganarme una oportunidad y si no llega la voy a seguir buscando hasta que ojalá se de", comenta.

Eso sí, el aún jugador del Campanil deja en claro que "yo no soy quién para decir que debo estar en la Selección, sé que ahí están los mejores y tienen mérito de sobra, por ningún motivo me pondría a cuestionar las decisiones que puede tomar el entrenador, todo lo contrario, me consta de que es un hombre muy capacitado y hace un muy buen trabajo. A mí no me queda más que seguir trabajando de muy buena manera y hasta conseguir mi oportunidad".