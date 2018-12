¿Y si se topa con Colo Colo? Jorge Sampaoli tendrá la Sudamericana como desafío en Santos

Jorge Sampaoli asume un nuevo desafío y no es nada menor. Luego de su fracaso con Argentina en el Mundial de Rusia 2018, donde quedaron eliminados en octavos de final a manos de Francia, el técnico deja la cesantía y este jueves fue confirmado por Santos para reemplazar a Cuca, quien tuvo que dejar su cargo para tratarse los problemas cardíacos que sufría.

El de Casilda llega al Peixe para levantarlo de un 2017 donde no tuvieron un buen Brasileirao y quedaron décimos con 51 puntos, a dos puntos de clasificar a la Copa Libertadores y conformándose con ir a la Sudamericana. Y de ahí nace el morbo que el ex técnico de Universidad de Chile se pueda reencontrar incluso en primera ronda con Colo Colo, equipo contra el que tiene buenos recuerdos, tal como haberlos eliminado en la semifinal del Apertura 2012 o el recordado 5 a 0, pero al que nunca pudo vencer en el estadio Monumental, ya sea dirigiendo a la U, O'Higgins o, incluso, Coronel Bolognesi.

Para el sorteo de la Copa Sudamericana del próximo año, los 44 equipos están divididos en dos zonas -norte y sur, donde en una están los brasileños y en la otra los chilenos, respectivamente- y en el sorteo de la primera fase, con el fin de evitar enfrentamientos entre clubes del mismo país, están obligados a enfrentarse uno del norte contra otro del sur. Por lo mismo, la posibilidad que Colo Colo pueda salir sorteado ante Santos está latente y traería a la mente antiguos duelos de Sampaoli ante los albos.

Lo cierto es que el ex técnico de la selección chilena tiene la obligación de reeditar épocas históricas del Santos a nivel internacional, como la exitosa y legendaria etapa con Pelé o su última gran gloria continental con Neymar como figura en el título de la Copa Libertadores 2011

Los otros grandes desafíos de Jorge Sampaoli en Santos

Además de enfrentar la Copa Sudamericana y volver a pelear por el título de un Brasileirao que no ganan desde 2004, la primera prueba de fuego para el ex Universidad de Chile será a inicios de año con el campeonato Paulista, donde esperan recuperar una corona que no consiguen desde el 2016.

Luego, aparece la Copa Brasil en su horizonte. En este torneo, durante 2018, el Peixe llegó a cuartos de final y ahí fue eliminado por un Cruzeiro que terminó siendo campeón. A Jorge Sampaoli se le viene un año más que intenso en su primera experiencia en el fútbol brasileño, donde habrá que ver si el intenso estilo del técnico aguanta un año donde sus jugadores deben enfrentar una gran cantidad de partidos.