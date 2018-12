El Latinoamericano 2019 comienza a vivirse

A menos de tres meses de la disputa del Grupo 1, el Gran Premio Latinoamericano ya comienza a vivirse y fueron trece los caballos que se inscribieron como “extra clasificados” para la cita del 10 de marzo de 2019 en el Club Hípico de Santiago.

El recinto capitalino volverá a recibir la cita luego de 9 años, una que marcó el reencuentro con los triunfos de los caballos nacionales tras la victoria que había conseguido Prepo en el Hipódromo Chile en 1997.

En esa jornada y tras una polémica carrera en la que los comisarios ratificaron el orden en que llegaron en cancha pese a las molestias de la ganadora, la campeona chilena “Belle Watling” se elevó como la reina de Sudamérica tras vencer a “Sal Grosso” al cabo de los 2.000 metros, en los que los nacionales Shackleton y Papelón completaron la tabla. Tras ello, la hípica criolla sumó triunfos con Quick Casablanca en Palermo en 2012 y repitió al año siguiente en La Palma.

Jaime Cortés P.

El año pasado lamentablemente, debido a los casos de influenza equina que se produjeron en Chile, las cartas nacionales, con Wow Cat a la cabeza, no pudieron participar tras la prohibición de entrada que establecieron las autoridades sanitarias uruguayas y por eso se espera aún con más ansias lo que se vivirá en Blanco Encalada.

Por eso, ya se pre inscribieron 12 caballos chilenos (además de uno argentino que representa a Perú) como extra clasificados por lo que la fiesta va tomando forma.

“Brown Storm”, “El Pícaro”, Gran Bribón”, “Larco”, “Nombar”, “Nuevo Maestro”, “Penn Rose”, “Peumayén, “Primark”, “Win Here”, “Ya Primo” y “Yes my Love” forman la lista nacional.

“Estamos muy ilusionados”

Entre los anotados hay seis ejemplares del preparador Guillermo Aguirre, y destacan los dos mejores fondistas del pasto y el reciente ganador del Coronación (G.2) por lo que asegura que están “muy ilusionados”. Para el trainer todos sus f.s. “tienen opciones” y señala que la masiva inscripción se da porque “había que asegurar” la presencia por si el Club no los nomina.

El camino de los ejemplares pasa por la grama capitalina y la de Viña. “Nuevo Maestro” y “Penn Rose” disputarán los 2.400 metros de La Copa (G.3) el viernes 21 de este mes y luego se prepararan para el Grupo 1. “Ya Primo” y “Gran Bribón” correrán la Copa Jackson (G.2) en el Sporting el 4 de enero y el mismo día “Primark” será parte del Criadores. Los tres esperan unirse a “Nombar”, que irá directo a El Derby (G.1) el domingo 3 de febrero.

Por su parte, el mejor 3 años del Club Hípico, “El Pícaro”, que no pudo lograr la consagración total al caer ante “Cambridge” en El Ensayo (G.1), vuelve al trabajo este fin de semana y pasará 800 metros con Guillermo Pontigo.

Nuevo Maestro (gorra azul) y Penn Rose son dos de los principales candidatos a disputar el Grupo 1 de marzo en el Club. / Gentileza

“El caballo está muy bien y en principio no hay una carrera planeada, pero no descartamos correr antes del Latino”, señala su preparador Juan Pablo Baeza. El entrenador dijo que no se podían “quedar sentados de brazos cruzados esperando” la nominación y que de no llegar como uno de los elegidos el caballo debería entrar por tener el mejor rating de todos los extra clasificados.

En tanto, “Brown Storm” espera ganarse un lugar cuando sea parte del Grupo 1 en la Quinta Región.