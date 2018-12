Deja atrás la polémica con Audax: Sergio Santos fue oficializado en el Philadelphia Union de la MLS

El delantero brasileño Sergio Santos fue presentado este viernes de manera oficial en el Philadelphia Union de la MLS para vivir su primera experiencia profesional fuera de Chile, tras hacer toda su carrera en Audax Italiano.

Luego de cuatro años en el primer equipo de los itálicos, club del que se fue con polémica tras asegurar que nunca lo habían valorado y recibiendo la respuesta del presidente del club diciendo que su representante Fernando Felicevich quería dañar la institución, el brasileño sumará la segunda camiseta en su carrera.

Para oficializar la llegada del atacante y ex goleador audino, quien hace un tiempo reconoció que la oferta era inmejorable en términos económicos, Philadelphia Union realizó un video con las mejores jugadas de Santos en su paso por el club floridano.

Audax Italiano, en tanto, contrató a Rodrigo Holgado y Álvaro Delgado, ambos provenientes de Coquimbo Unido, para reforzar su delantera.

IT’S OFFICIAL 🚨🚨Striker Sergio Santos will be reppin' the Union badge in 2019. Welcome to Philly, Sergio!

Let's take our first look at Santos from his time at Audax Italiano 👀👀👀 pic.twitter.com/ltZ8jYopSX

— Philadelphia Union (@PhilaUnion) December 14, 2018