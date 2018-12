La sinceridad de Carlos Lampe: "No me gustaría irme de Boca sin jugar un partido"

Carlos Lampe terminó su aventura con Boca Juniors sin jugar ningún minuto. Aunque se marchó de Huachipato para reemplazar a un Esteban Andrada que se lesionó, finalmente Agustín Rossi se quedó con el puesto, relegando al boliviano al banco de suplentes.

De todas formas, el seleccionado boliviano no considera un error su ida a Boca pese a no jugar y sostuvo que no está molesto por su situación en el actual subcampeón de la Copa Libertadores.

"No me molestó (no jugar), pero me hubiese gustado jugar como a todos. Estos partidos nadie se los quiere perder. Sé que vine porque Esteban (Andrada) se lesionó, pero Agustín (Rossi) subió el nivel y después volvió Esteban. No tuve chances de poder demostrar por qué me trajeron. (…) Fue una buena decisión, por ahí no me tocó jugar, pero estuve en un club muy hermoso", señaló en conversación con el diario La Tercera.

En la misma línea, el ex acerero no se resigna. "No me gustaría irme de Boca sin jugar algún partido, sin ganar algo. Tengo ganas de quedarme, pero hay que esperar".

Sobre perder la final de la Libertadores indicó que "estamos muy dolidos por el resultado, seguimos muy golpeados. Teníamos muchas ganas de quedarnos con la copa, por todo lo que pasó, todo lo que se vivió, todo lo que se habló. Era importante para nosotros sacar un buen resultado. Nos quedamos dolidos, pero así es el fútbol. Por la manera que perdimos nos vamos con la conciencia tranquila, porque los muchachos dejaron todo en la cancha".

Por último, Lampe habló sobre una posible vuelta a Huachipato e indicó que es difícil que vuelva al elenco siderúrgico. "Tengo contrato con Huachipato, pero es difícil que vuelva a jugar ahí".