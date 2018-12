Mourinho tiró la toalla y se resigna a dejar ir la Premier League: "No puedo arreglar eso"

No ha terminado la primera rueda de la Premier League y José Mourinho ya se olvidó de ganar el título. Eso reconoció el mismo entrenador portugués del Manchester United, después de la derrota ante Liverpool por 3-1.

La caída, además, modificó el objetivo final de la temporada para el DT luso. "Si me preguntas si podemos ganar el título, por supuesto que no, no puedo arreglar eso. Aún podemos acabar cuartos, no va a ser fácil. Seguro que vamos a estar entre los seis primeros, pero los puestos de Champions es lo máximo que podemos hacer. Hay que mirar primero al quinto puesto y luego al cuarto", aseguró.

Sobre el duelo, Mou analizó que "el Liverpool fue mejor equipo, pero estuvimos en el partido hasta que concedimos el tercero. Son un equipo fuerte, uno de los más fuertes. No pudimos hacer frente a su presión y a su intensidad".

Finalmente, ante la idea de que al entrenador le están "haciendo la cama" los jugadores, ante los varios problemas con algunos referentes como Paul Pogba, Mourinho fue claro: "Ellos son honestos. Dieron todo lo que tenían".

Con la derrota ante Liverpool, el United está sexto con 26 puntos, a 11 del último cupo a Champions League, a 8 de la Europa League y a 19 de los propios Reds, líderes de la Premier. Más que complejo el panorama para Mou y los Diablos Rojos.