Carlos Heller viajó a Argentina para definir los refuerzos extranjeros para la U 2019

Universidad de Chile trabaja rápidamente para conformar su plantel de cara al 2019, con la idea de tener al equipo definido antes de la pretemporada que se inicia en enero. La dirigencia de Azul Azul le prometió al técnico Frank Kudelka que contaría con todos los refuerzos al regreso de las vacaciones, y para eso, el propio presidente Carlos Heller viajó a Argentina para cerrar las negociaciones con los posibles fichajes extranjeros de la U 2019.

Luego de que la gerencia deportiva negociara en Chile y vía telefónica con varios clubes, el timonel de la concesionaria que administra a los azules decidió viajar con su cuenta para definir detalles y condiciones de los traspasos. Para eso, Heller arribó directamente a Buenos Aires a negociar con Racing de Avellaneda y Boca Juniors; y luego de eso tiene pensado viajar a Córdoba para cerrar las tratativas por los futbolistas de Talleres.

Pensando en la estrategia de buscar comprar porcentajes de los pases, y en segunda instancia intentar préstamos de jugadores, el mandamás universitario intentará conseguir las cesiones de los trasandinos Gustavo Bou y Sergio Vittor con el cuadro de la Academia; y la misma fórmula buscará aplicar en el caso de Emanuel "Bebelo" Reynoso con el cuadro xeneize.

Los favoritos de Kudelka

Por otra parte, y luego de terminar con las últimas conversaciones en la capital argentina, Heller viajará a Córdoba para definir las posibles transacciones por los ex dirigidos por Kudelka en Talleres. Luego de una primera reunión con la dirigencia del Grupo Pachuca en Santiago, la idea del presidente de Azul Azul es cerrar la llegada del defensa cordobés Carlos Quintana, quien no está jugando en la T y fue pedido exclusivamente por el DT.

Además del zaguero central, el máximo dirigente de la U también realizará los últimos sondeos por los punteros argentinos Sebastián Palacios -ex Talleres y hoy en Pachuca de México- y Aldo Araujo, quien no ha sumado muchos minutos en el ex equipo de Kudelka, desde que el actual técnico de la U dejó la escuadra trasandina.

Considerando que Kudelka ya conversó personalmente con todos los jugadores mencionados, y que la dirigencia deportiva de la U ya realizó sus negociaciones, la última palabra será de Heller; sobre todo después de la reunión de directorio de Azul Azul de este miércoles en el CDA, que será fundamental para las decisiones del plantel universitario 2019.