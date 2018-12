¿Se quedan o se van? El presente contractual de todo el plantel de la U para la temporada 2019

Universidad de Chile tendrá una reestructuración para la temporada 2019, con el técnico Frank Kudelka a la cabeza. Para eso, varios jugadores definirán su relación contractual pensando en el próximo año.

Arqueros

Johnny Herrera: El arquero y capitán de Universidad de Chile ha vivido semanas controversiales, luego de esbozar nuevas críticas en contra de la concesionaria Azul Azul. A pesar de que el histórico guardameta tiene contrato hasta diciembre del 2019, su continuidad está en duda para la próxima temporada.

Fernando de Paul: El arquero reserva de Herrera no ha logrado sumar muchas presentaciones en la U. A pesar de ser llamado por Reinaldo Rueda a la Roja, el chileno-argentino ha buscado la opción de seguir su carrera a préstamo en otro club durante este año, y debido a que tiene un contrato con los azules hasta diciembre de 2019.

De Paul quiere más minutos / Photosport

Ignacio Azúa: El guardameta juvenil firmó su primer contrato como profesional a comienzos de año, y luego de que Collao partió a préstamo a Cobreloa. Pese a eso y con el posible regreso desde Calama del seleccionado chileno, el portero quedó libre y no seguirá en la U.

Gonzalo Collao: El guardameta formado en la U fue cedido al cuadro de Calama por 12 meses, y en su regreso deberá competir el puesto con Herrera y De Paul. Tiene contrato vigente hasta mediados de 2019.

Nelson Espinoza: El joven meta canterano fue enviado a préstamo a San Luis de Quillota durante las últimas temporadas y volvió a la U en diciembre de este año. Ante eso, el portero negocia su posible continuidad en los azules para partir nuevamente a préstamo en 2019 o simplemente quedar como jugador libre.

Defensas

Matías Rodríguez: A pesar de tener un año 2018 de dulce y agraz, el ex seleccionado Albiceleste está en los planes del técnico Frank Kudelka y sólo una oferta de otro club lo sacaría de la U 2019, considerando que tiene contrato vigente hasta diciembre del próximo año.

Franz Schultz: El jugador formado en Santiago Wanderers estuvo a préstamo seis meses en O’Higgins y este año tuvo que volver a la U. Sin mucho éxito, el Coreano fue suplente de Rodríguez, y no destacó mayormente cuando lo reemplazó. Actualmente se encuentra en negociaciones para salir a préstamo o ser vendido a otro club, pensando que tiene vínculo hasta diciembre de 2019 en los azules.

Gonzalo Jara: Un complejo panorama vivió el defensor azul durante este 2018. El ex seleccionado chileno fue criticado por sus actuaciones, y fue perdiendo su puesto de titular con Rafael Vaz o Christian Vilches. Dado que no fue considerado por Kudelka ni la regencia de Azul Azul, no se le renovó su contrato que expiraba en diciembre de este año y dejó el club tras dos años.

Jara no será más azul / Photosport

Christian Vilches: A pesar de que comenzó como titular durante este 2018 en la U, el Quili perdió la titularidad a mitad de año. Con la llegada de Kudelka le costó acomodarse en el puesto, pero luego recuperó la titularidad e incluso el propio DT pidió extender el vínculo del zaguero de 34 años hasta fines del año 2019, considerando que su contrato con la U era hasta diciembre de 2018.

Alejandro Contreras: El defensa que llegó como refuerzo a mediados de 2016, tiene un contrato que lo une a la U hasta mediados de 2019. Pese a eso, el ex Palestino no ha tenido opción con Kudelka y podría partir a préstamo a otro equipo, o lisa y llanamente dejar a los azules.

Rafael Vaz: El zaguero brasileño se convirtió en el mejor defensa central izquierdo de la Gala El Gráfico ANFP 2018, gracias a su buen desempeño en el último tramo del Campeonato Nacional y con la U peleando el torneo. Dado que su contrato de préstamo entre Flamengo y Azul Azul terminó en diciembre de este año, el defensor se encuentra negociando su posible continuidad para el 2019. Aunque elencos como Fluminense o Everton de Viña han presentado su interés en él, la U cuenta con la primera opción de contratarlo, en medio de las negociaciones para definir el sueldo que tendría el defensa y que aparece como definitorio para seguir en el CDA.

Lucas Alarcón: El defensa juvenil firmó contrato profesional el pasado 30 de mayo de 2018, con una extensión por un año y medio hasta fines del 2019. Según indican desde la U, Kudelka intentaría que sume un poco de minutos en la próxima temporada.

Alonso Rodríguez: El defensor era una de las grandes promesas de la cantera de la U y firmó contrato profesional a principios del 2017 hasta fines de 2018. Este año jugó a préstamo en Puerto Montt y debe volver a la U para ver su situación de continuidad, o quedar libre.

Nicolás Ramírez: El defensa que jugó algunos partidos en 2017, fue enviado a préstamo durante 2018 a Deportes Temuco. Será puesto a prueba por Kudelka en la pretemporada y luego de eso se negociará su futuro, dado que su contrato terminó en diciembre de 2018.

Felipe Saavedra: El ex lateral de San Luis de Quillota fue comprado a mediados de 2017 por Azul Azul y con un contrato por tres años y medio, que dura hasta fines del 2020. Pese a eso, el ex canario no convenció a Kudelka y por eso podría partir a préstamo de cara a la temporada 2019.

Rodrigo Echeverría: El volante defensivo tiene contrato con los azules hasta mediados del año 2020. A pesar del interés desde Atlas y León de México por contar con él, el ex Everton tiene intenciones de seguir en el cuadro universitario por una temporada más.

Volantes

Rafael Caroca: El ex mediocampista de Colo Colo y Deportes Iquique tuvo una dura batalla para demostrar sus ganas de estar en la U, pese a ser canterano del archirrival. Tras llegar a los azules por expresa petición de Guillermo Hoyos, el volante se ganó un lugar en el equipo de Kudelka en las últimas fechas e hizo repensar la situación de las negociaciones para su continuidad en Azul Azul, pensando que su contrato finalizó en diciembre de este año. La idea del DT es que siga y se negocia, por lo menos, que juegue una temporada más.

Felipe Seymour: El volante volvió a su club formador luego de varios años en el extranjero, y tuvo varias oportunidades para mostrarse en 2018. Pese a eso, durante los últimos perdió la titularidad y Kudelka lo puso en su lista de prescindibles para la próxima temporada, al terminar su contrato en diciembre de este año. Unión Española o Everton se debaten por contar con él.

Gustavo Lorenzetti: El histórico jugador azul tiene un vínculo hasta fines del 2019 con la U, pero no está en los planes del DT para el próximo año. Ante eso, y luego de siete años, el Duende podría dejar el club para partir a uno de sus ex equipos, pensando que Universidad de Concepción y Coquimbo se pelean para conseguir un préstamo por él.

Yerko Leiva: El joven mediocampista jugó en varios partidos de la U durante el 2018 y es una de las grandes promesas azules. El canterano cumplió un buen cometido en general por el equipo de Kudelka y por eso en Azul Azul no les preocupa su continuidad, al tener contrato hasta junio de 2019.

Sebastián Martínez: El volante formado en la U jugó a préstamo en Huachipato durante el 2018 y deberá volver a los azules en 2019. Pese a eso, Kudelka no tiene entre sus planes al Chinito, quien podría volver a salir cedido, considerando que tiene contrato con la U hasta fines de 2019.

Gonzalo Espinoza: El volante volvió a la U tras su aventura en Turquía con el Kayserispor y firmó un contrato hasta fines de 2021. Con Kudelka deberá pelear su titularidad con otros mediocampistas.

Camilo Moya: El volante jugó cedido en San Luis de Quillota durante el 2018 y fue del gusto de Kudelka quien le dará una oportunidad de mostrarse en la pretemporada azul. Tiene contrato hasta fines de 2019.

John Salas: El mediocampista fue cedido a Deportes Iberia y debe volver a la pretemporada de la U en enero de 2019. Su continuidad en los azules es difícil y podría quedar como jugador libre.

David Pizarro: Se retiró del fútbol profesional.

Pizarro se retiró / Photosport

Armando Cooper: El panameño dejó el plantel azul después del Mundial de Rusia 2018 y partió al Dinamo Bucarest de Rumania, tras jugar poco minutos por la U.

Jean Beausejour: Pese a que se hablaba de que el zurdo podría dejar la U al término de la primera rueda del Campeonato Nacional 2018, y el segundo semestre no vio mucha acción por lesión, su intención es seguir con los azules, gracias a su vínculo hasta mediados de 2019.

Iván Rozas: El joven delantero tuvo buenas actuaciones con Guillermo Hoyos durante 2017, pero este año no pudo repetirlas y sumó escasos minutos. Su contrato terminaba en diciembre de este año y por eso está en negociaciones con la U para definir su futuro.

Delanteros

Leandro Benegas: El delantero sufrió una dura lesión que lo dejó fuera durante casi todo el segundo semestre de 2017, y recrudeció en todo el 2018. Debido a que utiliza un cupo de extranjero, y considerando que Azul Azul y Kudelka buscan más delanteros, el Toro tiene complicadas negociaciones de su contrato que finalizó en diciembre de este año.

Isaac Díaz: Con un discreto rendimiento goleador durante 2018, el Torito de Fresia terminó su vínculo con los azules en diciembre y no seguirá en la U para la temporada 2019. Un interés de O’Higgins podría moverlo del CDA a Rancagua.

Yeferson Soteldo: Fue el gran fichaje que tuvo la U a comienzos del 2018 y se convirtió en el mejor delantero izquierdo de la Gala El Gráfico-ANFP. Pese a eso, la millonaria fórmula que necesitan hacer en Azul Azul para asegurar su permanencia en 2019 y el alto salario que pide, han complicado la renovación del ‘10’ en las negociaciones con Huachipato, club dueño de su pase. Aún así, en Talcahuano afirman estar abiertos a seguir negociando un posible nuevo préstamo o bien el uso de la opción de compra del 50% del pase que tenía el primer acuerdo realizado en enero de 2018.

Soteldo no define su futuro / Photosport

Francisco Arancibia: El joven delantero llegó a la U en 2017 como una de las grandes promesas a largo plazo de los azules. Sin embargo, el ex O’Higgins no ha podido cumplir con ese cartel hasta el momento. Debido a que su primer contrato con los laicos fue hasta diciembre de 2018, el Pollito renovó en la intertemporada, por un año más, hasta fines del 2019.

Martín Arenas: Otra de las proyecciones que hizo la U fue con el joven ariete que provenía del Villarreal B y que, luego de comprarle los derechos federativos a Santiago Wanderers, firmó un contrato hasta junio de 2020. Dado que no convenció a Hoyos en la U, fue enviado a préstamo hasta fines de 2018 a Magallanes, y en su regreso, podría partir nuevamente cedido a la Academia o a otra escuadra.

Nicolás Guerra: El delantero juvenil fue una de las grandes revelaciones del torneo chileno y de la U en el segundo semestre de 2017. A pesar de no tener partidos brillantes durante el 2018, su proyección a futuro hizo que Azul Azul le firmara un contrato hasta junio de 2021.

Mathías Pinto: Regresó de su préstamo con Deportes Melipilla y concluyó su contrato con el club en diciembre de 2018. Azul Azul decidió no renovarle el vínculo y dejarlo libre.

Sebastián Ubilla: El delantero regresó a la U a mediados del 2018, tras una mala experiencia en Arabia Saudita a principio de año. Debido a las malas experiencias pasadas, tras múltiples lesiones, en Azul Azul le hicieron un contrato por sólo un año hasta mediados de 2019

Angelo Henríquez: Debido a la salida de Mauricio Pinilla, la U negoció con Atlas de México el regreso del delantero canterano a mediados de año. Con la fe puesta en un renacimiento futbolístico de su ‘9’, Azul Azul firmó un contrato hasta junio de 2021.