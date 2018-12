Representante de Soteldo lo quiere en la U: "Azul Azul debe estar buscando la forma para que se quede"

La continuidad del puntero venezolano Yeferson Soteldo en Universidad de Chile es una de las grandes incertidumbres que existe en Azul Azul. El mejor delantero izquierdo de La Gala El Gráfico-ANFP tuvo un año de dulce y agraz, y por eso, la posible millonaria inversión que tiene que hacer la U por mantenerlo, está en constante discusión en el directorio.

Para lograr que se quede, la concesionaria que administra a los laicos deberá hacer uso de la opción de compra del 50% del pase del Chamo o pedir otro préstamo a Huachipato, club dueño de su carta y que se ha demostrado interesado en negociar cualquier fórmula con la U para que Soteldo siga.

Ambas opciones, eso sí, significarían una fuerte inversión para los azules, lo cual el representante de Soteldo, Sebastián Cano, asume. El agente del venezolano de 21 años reconoce a El Gráfico Chile su deseo de que su cliente siga en la U para el 2019, pero explica que existe un acuerdo para no presionar a Azul Azul hasta el 31 de diciembre, cuando termine el primer préstamo entre los laicos y el cuadro de Talcahuano.

"Entiendo que la opción de la mitad del precio es alta, lo comprendo. Yo no hablaré de cifras porque no me corresponde, por eso creo que la U debe estar buscando la forma de si es posible lograr que se quede, pero no voy a condenar al equipo de no llegar a esas circunstancias. Entiendo las economías de los países, de los clubes y las respeto", señaló Cano.

"El deseo que yo tengo es que la U pueda hacer uso de la opción de compra y que se ponga de acuerdo con Huachipato, como sea, para poder ejercerla, pero como ellos decidan. Aquí hay un contrato y una opción hasta el 31 de diciembre que la U puede ver y nosotros no inducimos a una cosa u otra, está escrito en un papel y sólo depende de las partes que suscribieron el acuerdo (…) y si no pasa, o la U decide no ejercer la opción de compra o lo que sea, el jugador está muy agradecido de lo que vivió en la U y no se le olvidará jamás", agregó.

Pero Cano, además, piensa que lo principal es que Yef se quede en la U para seguir con su tiempo de adaptación, debido al miedo que tiene de que vaya a otro club y no tenga continuidad.

"La U es un club muy grande, no sólo sudamericano, sino que a nivel mundial, entonces para adaptarte, para ganarte un puesto de titular y ser regular, para que los técnicos de ahí te quieran y necesiten de ti, eso necesita tiempo. Si el jugador se tiene que quedar un año más en la U, no tengo problemas, sólo no quiero que vaya a un club y no vaya a jugar, como ha pasado en el mercado chileno y uno piensa en todas esas cosas”, aseveró.

Desmiente sueldo "multimillonario"

Por otra parte, el agente de Soteldo desmiente que el jugador haya pedido un salario “multimillonario” para seguir en el 2019 en la U y cuenta de las ganas que tiene el puntero de continuar en el equipo de Frank Kudelka.

"La mejora de condiciones está dentro del contrato, no hay sueldos multimillonario. Si el jugador sigue, él tendrá sus mejoras porque está dentro del contrato y eso se firmó porque se estuvo de acuerdo. A nosotros el sueldo es una de las cosas que menos nos importa, porque si se da la opción de compra que nos sentemos y ahí veremos si nos dicen: ‘el chico de la A a la Z, llegó a la K’, ahí veremos si está la posibilidad”, manifestó Cano.

"Él lo ha dicho en reiteradas oportunidades. Nosotros tenemos un dicho en Venezuela que dice: ‘Deseo no preña’, como cuando tu vas a tener un hijo, pero el deseo no basta, el deseo de él depende de un documento firmado que se verá si se hace realidad", agregó.

El futuro de Soteldo está supeditado a una votación pendiente del directorio de Azul Azul, que se visará este miércoles, en la última reunión directiva que sostendrá la concesionaria en el año y que revisará el futuro de todo el plantel universitario.