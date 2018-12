Kevin Anderson celebra el ascenso de Nico Jarry: "Tiene muchas armas y es muy peligroso"

Nicolás Jarry es uno de los tenistas que más creció en 2018, saltando hasta el top 40 del ranking de la ATP. Por eso, su nombre ya está en boca de todos en el circuito, que ya está advertido de lo que puede hacer el chileno.

Y uno de los que destaca a Jarry es nada menos que el número seis del mundo, el sudafricano Kevin Anderson. El potente tenista que fue finalista de Wimbledon este año, destacó las habilidades del nacional, con quien coincidió en entrenamientos y pretemporadas anteriores.

"No puedo estar más contento con el progreso que mostró Nicolás este año. Es un tipo alto, que tiene muchas armas y eso lo hace muy peligroso. Aún no me toca jugar contra él, aunque seguramente pronto nos toparemos", comentó Anderson en diálogo con Séptimo Game.

En esa línea, el también finalista del US Open 2017 aseguró que Jarry "es alguien al que hay que tener en cuenta y que seguramente va a seguir en ascenso".

Sobre el estilo parecido entre ambos, Anderson dijo que "en cierto sentido tenemos estilos similares. Los dos somos agresivos desde el fondo de la cancha, así que de todos modos hay un parecido ahí".

Y de sus entrenamientos conjuntos de hace unos años atrás, el sudafricano sentencia que "entrenamos juntos hace un par de años y sé que tuvo que enfrentar algunas lesiones, pero realmente él ha probado su potencial. Sé que aún está trabajando en ciertos aspectos de su juego, pero eso no le ha impedido seguir subiendo en el ranking y seguir mejorando".

December training block in Florida done thanks in part to my new friend @nicojarry, thanks for joining me. #hardwork pic.twitter.com/aOo2NxKkWo

— Kevin Anderson (@KAndersonATP) December 23, 2015