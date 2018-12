Un chino porfiado: Marcelo Ríos solicitó volver a jugar un Challenger en enero

Marcelo Ríos es un sujeto especial. De esos que son distintos entre toda la masa común y uniforme. Destacado por su tenis y por su particular carácter dentro y fuera de las canchas, ahora a sus casi 43 años, quiere reverdecer laureles y volver a empuñar una raqueta en un torneo profesional.

Según adelantó el diario La Tercera, el retirado tenista nacional solicitó un wild card para disputar en enero el Challenger de Columbus, Ohio, y así, transformarse en el jugador más veterano en ganar un torneo del circuito profesional.

El Chino dijo que quiere "jugar un torneo en Ohio. Un challenger y poder ganarlo y llegar a hacer historia de nuevo y tratar de ser el jugador más viejo en ganar un torneo profesional. No es para volver, pero me bajó esto, porque me sentía bien, tenía el apoyo de mi señora, que me había dicho que jugara con los veteranos, pero le dije: 'qué lata, no es lo mío'. Le encontré sentido, estoy cerca, me sentía bien. Entrené estos 10, 20 días, y con eso me siento bastante bien como para jugar ya", expresó en entrevista al matutino.

Actualmente radicado en Estados Unidos, lejos de su país natal que tanto ha criticado, Ríos está consciente de que esto podría ser un disparate: "Es una locura que se me ocurrió. Obviamente la he pensado bien y con moderación. Por eso un challenger de 50. Tampoco me voy a meter a jugar un ATP, porque sé que no estoy para eso. Es solo para sentirme todavía vivo. A los 43 años (los cumple el 26 de diciembre), yo sé que no es lo mismo. Con pendejos de 20 se nota la diferencia", agregó.

De momento, el zurdo de Vitacura jugará este próximo viernes 21 de diciembre, en un duelo de exhibición ante Nicolás Lapentti, en el Gran Arena Monticello, ante su público que lo idolatra, pero que él, mira de lejos. Y habrá que esperar que decidan en la organización del Challenger de Columbus.