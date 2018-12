A la UC le aparece dura competencia por sus candidatos a la banca

Universidad Católica sigue sin director técnico tras la renuncia del español Beñat San José y mientras la gerencia deportiva encabezada por José María Buljubasich sigue en plenas tratativas, los candidatos que están en la lista de Cruzados también están en carpeta de otros clubes importantes del continente, lo que significa una dura competencia para el actual campeón del fútbol chileno.

Tras el descarte del chileno Francisco Bozán, la UC puso su mirada en técnicos extranjeros y uno que gustaba era Rodolfo Arruabarrena, sin embargo lo del Vasco no prosperó ya que se encuentra cómodo trabajando en el Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos y su salida implicaría una importante suma de dinero. Con ello la lista franjeada se reduce a tres nombres: el uruguayo Alfredo Arias, más los argentinos Mariano Soso y Eduardo Domínguez.

Arias, de buen paso por el fútbol chileno en el primer semestre de 2016 en Santiago Wanderers, ya confirmó que no seguirá en Bolívar, lo que le permitirá negociar como agente libre. Este miércoles dirigirá su último partido por la Academia, ante Oriente Petrolero, en el que buscará obtener la clasificación a la Copa Libertadores 2019 a través del cupo Bolivia 3.

Eduardo Domínguez está en carpeta de la UC, pero también de Boca, Nacional y Newell"s / Foto: Getty Images

Mientras eso ocurre, el nombre de Arias aparece en la órbita de la UC y también de Nacional de Uruguay, club que busca nuevo DT tras la salida de Alexander Medina. Además contaría con opciones del Medio Oriente. "Las llamadas de Uruguay, de Chile, de Arabia es todo ilusión. Hasta que no esté ahí no existe. No sé que va a pasar mañana", dijo el charrúa el sábado al ser consultado sobre su futuro.

Es preciso consignar que el nombre de Arias no es prioridad en Nacional. Quien sí es el favorito de la dirigencia del Bolso es el argentino Eduardo Domínguez, según lo que afirma Ovación. El entrenador que se encuentra libre tras su experiencia al mando de Colón de Santa Fe es el principal candidato en una lista donde también aparecen viejos conocidos del fútbol chileno como Gabriel Milito y Mauricio Larriera.

Domínguez, bien cotizado en el mercado argentino por su estilo de fútbol ofensivo, también está en carpeta del poderoso Boca Juniors. El equipo xeneize, que este lunes presentó a Nicolás Burdisso como nuevo manager, busca al sucesor de Guillermo Barros Schelotto y será el ex zaguero del Inter el encargado de cumplir esa labor. Según informan medios argentinos, en la carpeta de Boca está Domínguez, además de José Pekerman, Miguel Ángel Russo, Antonio Mohamed y Sebastián Beccacece.

No lo quieren soltar

Mariano Soso, argentino de 37 años, no es primera vez que aparece en el horizonte cruzado. Cuando la Franja buscaba al reemplazante de Mario Salas su nombre estuvo en carpeta, aunque finalmente la dirigencia encabezada por Juan Tagle se decidió por Beñat San José. Esta vez Soso vuelve rondar en la órbita cruzada, sin embargo su situación contractual con Emelec de Ecuador pone serias trabas.

"Tiene contrato con Emelec hasta diciembre de 2019 y estamos contentos con su trabajo", afirma a El Gráfico Chile Nassib Neme, presidente del conjunto de Guayaquil sobre la situación de Soso, quien confía en que el argentino seguirá al mando los eléctricos. "Puede ser opción para otros tal vez en 2020, pero ahora no", manifiesta.

Tras perder la final del Campeonato Nacional 2018 de Ecuador ante la LDU de Quito, Soso, quien no cuenta con cláusula de salida, ya estaría trabajando en el proyecto 2019 con Emelec y este martes sostendría una importante reunión con Nassib Neme para tratar ese asunto. Sin embargo una oferta de Newell's Old Boys de Rosario lo podría llevar a cambiar de planes. La Lepra busca un nuevo DT tras la salida de Omar de Felippe y en su lista también aparece Eduardo Domínguez.