Harold Mayne-Nicholls asumió el interés de la Universidad de Chile aunque le puso paños fríos

Harold Mayne-Nicholls fue uno de los asistentes a la Gala del Tenis, pero claramente los medios de prensa le iban a consultar sobre el ofrecimiento que le realizó la Universidad de Chile, para sumarse al proyecto de la temporada 2019. El hecho lo confirmó el mismo presidente de Azul Azul, Carlos Heller, pero faltaba la respuesta del ex timonel de la ANFP.

Muy en su estilo cauto, el antofagastino reconoció el hecho: "El interés existe. Me invitaron a presentar un proyecto para una vicepresidencia ejecutiva de Universidad de Chile. Lo presenté y según tengo entendido, se han dado en el directorio un plazo para analizarlo bien y entregarme una respuesta, para ver si les parece atractivo para el futuro de Universidad de Chile".

De todas formas, el ex candidato a la presidencia del ente rector del fútbol chileno en las últimas elecciones, puso paños fríos, ya que también habría otros clubes interesados en contar con su experiencia e incluso, reveló que no es la primera vez que conversa con la U: "No es primera vez que converso con Universidad de Chile. Lo que pasa es que otras veces no ha trascendido no más. Y sí, tengo otras posibilidades y otros clubes interesados. He conversado con ellos y el primer proyecto que satisfaga a ambas partes, me iré a trabajar allá. Si no, no pasa nada", indicó.

Otro de los temas que abordó Mayne-Nicholls, fue su encuentro con Marcelo Bielsa en Inglaterra, hace algunos días y ligazón con Chile: "Tiene muchos recuerdos. Está bastante al tanto de lo que pasa en nuestro país y en todo el mundo. Siempre salen temas cuando conversamos temas relacionados con ello", cerró.

Harold se está tomando con calma, los ofrecimientos que tiene en carpeta.