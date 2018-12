NBA: Ni LeBron James pudo salvarse de la venganza de Russell contra los Lakers

Los Ángeles Lakers y LeBron James nada pudieron hacer con la tremenda noche del ex base del quinteto californiano, D'Angelo Russell, quien fue la figura en el triunfo 115-110 de los Brooklyn Nets.

El base de los neoyorquinos aportó un doble-doble de 22 puntos, 13 asistencias y 4 rebotes que permitieron a los Nets ampliar a seis triunfos consecutivos la racha ganadora, la mejor que hay actualmente en la NBA.



Pese a la buena racha, los Nets siguen con marca perdedora de 14-18 y se mantienen penúltimos en la División Este, a 5,5 partidos de los Celtics de Boston



El alero Joe Harris logró 19 tantos y el base reserva Spencer Dinwiddie encestó 18 para los Nets, que sumaron su sexta victoria en sus últimos 10 partidos disputados.



Los Lakers, con dos derrotas seguidas, quedan con marca de 18-13, y continúan segundos en la División Pacífico, con sólo medio partido de ventaja sobre sus vecinos los Clippers.

James aportó un doble-doble de 36 tantos y 13 rebotes, mientras que el base Lonzo Ball aportó 23 puntos alzándose como segundo máximo encestador del equipo.



D'Angelo Russell's trey to put the @BrooklynNets ahead for good! 🔥🔥#WeGoHard pic.twitter.com/L9Q71Uclnh

