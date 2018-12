La U hace caso omiso a la petición de Kudelka y anuncia la salida de Yeferson Soteldo

El nuevo gerente deportivo de la Universidad de Chile, Sabino Aguad, confirmó este miércoles que el puntero venezolano Yeferson Soteldo no continuará en el club en la temporada 2019. Luego de la reunión de directorio de Azul Azul, el reemplazante de Ronald Fuentes manifestó públicamente que no hubo acuerdo económico para ampliar su préstamo con Huachipato, equipo dueño de su carta.

"Las cifras para el caso Soteldo están muy lejanas. No seguirá, hicimos lo posible para que se quedara. El tema de Soteldo está zanjado. Nosotros hicimos nuestro máximo esfuerzo, pero hace varios días que ellos (su representante y el jugador) saben que no sigue en Universidad de Chile", manifestó Aguad en conferencia de prensa.

"Soteldo ocupa un cupo de extranjero, entonces ahí tenemos que definir si vamos por un jugador en esa posición o preferimos ir por dos volantes. De momento, no sabemos", agregó el nuevo gerente universitario.

Pese a anunciar la salida del Chamo, Aguad dejó una ventana abierta para una posible nueva resolución que haya sobre el caso Soteldo, pensando en que el cuadro de Talcahuano pueda bajar los montos por un nuevo préstamo, y por eso manifestó que "en el futbol el dicho 'cerrado para siempre' no existe. En estos momentos las cifras no seguiría pero no se puede decir que está cerrado para siempre".

El caso Vaz

Por otra parte, el nuevo gerente deportivo y el propio presidente Carlos Heller se refirieron a la compleja situación que vive el defensa brasileño Rafael Vaz, debido a un cambio de condiciones en las negociaciones por el zaguero.

“Si se ha conversado le hicimos una propuesta la respondió y estamos en compás de espera”, manifestó Aguad. “Es la propuesta que se hizo cuando él estaba acá y luego se ponen a cambiar las condiciones, realidades económicas. Nos cambiaron las condiciones así que veremos si vamos por él u otro jugador”, agregó Heller.

Ante ese escenario, la opción de traer a los defensas argentinos Carlos Quintana y Sergio Vittor crece, en medio de los últimos detalles de las tratativas que podría traer a la U, a ambos zagueros que pidió exclusivamente Kudelka para la temporada 2019.