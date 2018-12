La historia eterna de Salas y Espina se vuelve a cruzar en su amado Colo Colo: "Hacen una muy buena pareja"

La dupla Mario Salas y Marcelo Espina se topa nuevamente para trabajar codo a codo. Han estado en diversas trincheras del ámbito futbolístico y ahora, como entrenador de Colo Colo y director deportivo de Blanco y Negro, respectivamente, tendrán la siempre compleja misión de comandar los destinos del elenco albo, que viene de un 2018 bastante grisáceo.

Ambos ex futbolistas comenzaron a forjar una especial relación en Colo Colo, bajo el mando de Gustavo Benítez entre 1996 y 1998. El Comandante y el Calamar eran parte del grupo de los "pesos pesados" en el camarín albo, repleto de referentes en esa época.

Después, volvieron a coincidir en la Unión Española de 2007. El entrenador en ese momento fue Marcelo Espina y el ayudante, Mario Salas, cuando recién iniciaba su carrera como técnico. En agosto de ese año, le sacaron un empate 2-2 al Colo Colo que era dirigido por Claudio Borghi. En la tienda hispana, había varios ex albos, como José Luis Sierra y Manuel Neira.

El Gráfico Chile conversó con el ex goleador del Mundial Sub 17 de 1993, quien destacó ampliamente las cualidades de cada uno de ellos: "Marcelo con Mario hacen una muy buena pareja. Espina fue un caudillo y Salas jugó mucho en la era de Benítez, e incluso me tocó jugar con ellos en la Unión Española (2007). Antes a Marcelo lo tenía como jugador, como compañero y amigo. Y después fue amigo y entrenador. Mario también siempre fue amigo, entonces creo que Colo Colo va a funcionar muy bien. Es un muy buen entrenador", indicó.

Respecto al recuerdo en Pedrero, en la segunda mitad de la década de los '90, Neira afirmó que "ambos son muy buenos líderes. Espina destacaba más la atención que Mario, por el puesto. Pero creo que ambos para este momento de Colo Colo, son los mejores candidatos".

¿Y en Unión?

Gonzalo Villagra y Johan Fuentes, son futbolistas con largo recorrido en el torneo nacional. Ambos actualmente están sin club, tras salir de Antofagasta e Iquique, respectivamente. Ellos coincidieron en la Unión Española de 2007, que si bien tuvo una mala campaña ese año, la dupla técnica de Marcelo Espina y Mario Salas dejó gratos recuerdos.

Villagra dijo que "tengo un muy buen recuerdo de ambos, como profesionales y como personas. Trabajaban de manera notable, aunque el equipo no tuvo buenos resultados, pero el trabajo que se hacía día a día, era espectacular, de mucho profesionalismo".

Por su parte, Fuentes hizo mención a la características de ambos: "Salas es un entrenador de mucha garra y se complementaba mucho con Espina, que veía la parte más técnica y leía muy bien las tácticas de los equipos que íbamos a enfrentar. En el trato eran una mezcla de todo. Mario era mucho más apegado al jugador, muy de piel. Marcelo era un poco más distante", indicó.

Colo Colo, Unión Española y nuevamente Colo Colo. El tándem Salas y Espina, comienza una nueva era en Macul y ya ilusionan a sus exigentes hinchas.