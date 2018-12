Huachipato en pie de guerra con la U por Soteldo: "No es verdad lo que dicen, nunca recibimos una oferta"

Este miércoles, el nuevo gerente deportivo de Azul Azul, Sabino Aguad, anunció la salida del puntero venezolano Yeferson Soteldo de Universidad de Chile ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo económico. Según aseguró el dirigente universitario, "las cifras para el caso están muy lejanas y no seguirá, hicimos lo posible para que se quedara, nuestro máximo esfuerzo".

Pese a eso, y luego de escuchar esas declaraciones públicas, Huachipato decidió desmentir lo afirmado desde la U, apelando a que jamás recibieron una oferta formal para negociar la continuidad de Soteldo para la temporada 2019 y que sólo se quedaron con el monto que existe en el actual contrato de préstamo que tienen por él.

"Me llaman mucho la atención las declaraciones de Sabino, no son verdad. Nosotros nunca recibimos una oferta por Yeferson Soteldo y nunca hemos puesto un precio por el jugador, más que el de la cláusula que tiene. Hace unas semanas recibimos una llamada de la U donde nos decían que no tenían los recursos para acceder a la cláusula de compra por el 50%", aseguró el vicepresidente del cuadro de Talcahuano, Marcelo Pesce, a El Gráfico Chile.

"Nosotros les propusimos flexibilizar la forma de pago y aún así nos dijeron que no tenían los recursos para hacer la operación. Nos acercamos al club por petición del jugador, quien nos dijo que no se quería ir, que le gustaba mucho el club, que se había identificado con él y que quería salir campeón ahí. Por lo tanto, nosotros estábamos dispuestos a negociar una renovación de un nuevo préstamo, pero nunca supimos nada hasta estas declaraciones", agregó.

Publimetro Chile La U hace caso omiso a la petición de Kudelka y anuncia la salida de Yeferson Soteldo En Azul Azul manifestaron que el puntero no seguirá en 2019 debido al alto precio de su pase. "Hicimos nuestro mayor esfuerzo", dijo el nuevo gerente deportivo Sabino Aguad.

Incluso, las declaraciones del directivo acerero concuerdan con lo expresado por Soteldo, quien, en declaraciones expresadas este jueves a El Mercurio, dijo que "mi idea era seguir en la U, jugar la Copa Libertadores. Con mi familia estamos muy felices en Chile. Mi idea, la que repito, era irme de la U como ídolo. Si no se da, de verdad me voy muy agradecido del club, una institución maravillosa. Ojalá se allane mi situación con la U, pero si no se da, consideramos otras opciones"

Bajo esas circunstancias, Pesce señala que aún existe la intención de volver a conversar el tema con la U, pero que su objetivo principal es que Soteldo pueda desarrollarse a futuro, sin importar en el club donde esté.

"Nosotros estamos llanos a todo tipo de negociaciones, pero nos extrañan cuando dicen que las cosas no se dieron, yo nunca vi una oferta de la otra parte. El contrato de préstamo con ellos termina el 31 de diciembre y después de eso nosotros nos vamos a sentir con la libertad de buscarle el mejor futuro posible a Yeferson. Si es la U, siempre es bienvenido conversar con ellos, pero Yeferson es joven y siempre preguntan por él. Si no es la U, va a seguir en otro club importante de Chile o el extranjero", puntualizó.

Se cae acuerdo por Sepúlveda

Además de la polémica por el puntero venezolano, el dirigente de Huachipato descartó el arribo del mediocampista Claudio Sepúlveda a la U, luego de que el propio Aguad le comentara que ya no están interesados en contar con él.

"Hubo una conversación por Claudio Sepúlveda y llegamos a un acuerdo con Sabino Aguad, pero después Sabino dijo que el acuerdo no lo iban a tomar porque habían cambiado de parecer. Entendemos que no quisieron seguir negociando y es raro pensando en que teníamos un acuerdo de todas las partes, habíamos conversado con el jugador y ellos desistieron", cerró Pesce.

Ante la renovación del contrato del volante Rafael Caroca y la posible permanencia del mediocampista de contención Camilo Moya tras su préstamo en San Luis de Quillota, la U parece enfocar su dinero en nuevos elementos y deja abierta una de las grandes polémicas en el período de traspasos de verano.