El otro lado de la llegada de Mario Salas a Colo Colo: Risueño, con nuevas influencias e imponiendo sus reglas

El 20 de diciembre del 2018 es un día que Mario Salas no olvidará jamás. Es que este jueves, el Comandante fue presentado como el nuevo entrenador de Colo Colo, club del cual es hincha, en el que fue jugador y ahora será nada menos que el jefe del comando técnico.

Salas llegó a las 08:30 horas al estadio Monumental, donde recorrió el recinto deportivo y saludó a los funcionarios que se encontraban en el sector. Luego, se emocionó al ingresar al vestuario y ver su nombre en el camarín donde compartió con el gerente deportivo Marcelo Espina y el presidente Gabriel Ruiz-Tagle.

Tras firmar el contrato por dos años se presentó en la sala de prensa, para dar una conferencia que se prolongó por 45 minutos en la cual mostró toda su personalidad. El ex DT de Sporting Cristal comenzó serio, pero luego se soltó con risas, haciendo bromas a los periodistas por sus preguntas e incluso puso sus condiciones para el futuro.

Uno de los momentos de más jolgorio fue cuando un periodista se confundió y le consultó sobre si iba a jugar con dos arqueros por la competencia que habrá entre Agustín Orión y Brayan Cortés. Ante eso, Salas indicó "llamamos a la FIFA y preguntamos si podíamos jugar con los dos, pero nos dijeron que no. Yo conozco a Brayan de la Sub 20, vamos a ver en el transcurso del camino qué hacemos".

Otro de los momentos destacados de la presentación de Salas fue cuando le preguntaron sobre su trabajo con un psicólogo para el primer equipo y dijo "yo hace cuatro años estoy con uno".

A diferencia de los otros entrenadores que llegaban con su botella de agua a la sala de prensa, el Comandante tenía dos vasos con agua, de los cuales solo bebió uno. Al ser consultado sobre si se tendrá acceso a sus entrenamientos, fue claro en señalar que "a los periodistas generalmente no lo hago, pero lo podemos conversar" y luego dijo "pueden usar drones, aunque yo también tengo un dron también y el mío tiene metralleta".

Además, en medio de la conferencia de prensa, sonó un celular e indicó "vamos a tener que imponer las reglas que tenía en Perú". Esto luego de que Salas interrumpiera un encuentro con los medios cuando aún estaba en Sporting Cristal de Perú.

All Blacks, Camilo Catrillanca, Carpe Diem y el apodo de Comandante

Salas es un reconocido fanático del rugby donde confesó que ha leído mucho de los All Blacks y la cultura Maori y explicó cuales son sus referentes: "Tengo varios referentes. Por esto me molestaba el tema del Comandante. Mi afinidad por el Che Guevara nunca ha sido tanto como lo piensan. Tomé algunas frases del Che que representaban cosas que queríamos".

"Pero hay otras cosas, he explorado en el tema maorí, en los All Blacks. Me he acercado a otras ideas de liderazgo. Además me gusta mucho el rugby, que era amateur y ahora más profesional, se han ido potenciando. Me abro a muchas cosas, no solo me quedo lo del señor Guevara", agregó.

También habló del apodo de Comandante, el que fue popularizado durante su paso por la Sub 20 en 2013. El técnico fue sincero al señalar que no le gustaba pero ya está resignado y que se acostumbró a que lo llamen Comandante. "Me rendí. Hasta me está gustando. En un momento no me gustaba la caricatura. ¿El Comandante albo? Pónganle el apellido que quieran, pero no mando en ningún lado. Acá nomás", dijo entre risas.

Finalmente, se refirió al asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca y fue claro en su pensamiento: "Del tema puntual no estoy muy al tanto. Sí me he enterado por el caso Catrillanca. Yo siento que el pueblo mapuche merece un estatus distinto al que tienen en nuestra sociedad y eso parte por un tema de educacional en todos los chilenos".

Pisó el césped del Monumental descalzo

Una vez finalizada la conferencia de prensa, el flamante entrenador de Colo Colo recorrió la cancha David Arellano y lo hizo de una manera muy particular. Es que para Salas, es un lugar sagrado y como si estuviera ingresando a un templo y lo hizo descalzo.

Tras eso, almorzó con Espina y Ruiz-Tagle donde comenzaron a definir los refuerzos para la próxima temporada. El Comandante se tomará unos días de vacaciones y volverá al Monumental el 2 de enero, día en el cual regresa el plantel de las vacaciones y el 6 partirán a Buenos Aires para realizar la pretemporada en El Pilar.