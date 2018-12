El "Super Bowl" chileno se realizará este sábado con la ilustre visita de un campeón de la NFL

Este 22 de diciembre se realizará la gran final del torneo nacional chileno de football americano -más conocido como el Super Bowl chileno, que es organizado por la Liga de Football Americano LFA-CHILE.

En esta ocasión el "III Bowl chileno" lo disputarán los Felinos de La Florida -actuales campeones de la disciplina- ante su gran rival Husares de Huechuraba, que se medirán por tercera vez en este duelo, con una victoria para cada uno.

El gran tazón nacional se realizará el sábado desde las 17:00 horas en el estadio Modelo de la comuna de Pudahuel, con entrada liberada para todo el público que quiera asistir a este partido que ya es un evento imperdible para los fanáticos de este deporte que cada día tiene más adeptos en Chile.

Felinos es el gran favorito para retener la corona, ya que llega como puntero e invicto de un duro torneo, mientras Husares pasó a la final luego de un apretado partido en playoff contra Volcanos de Recoleta, reeditando su rivalidad con los de La Florida.

So exciting to be headed to Chile 🇨🇱 to watch felinos vs husares in the championship game. Thanks @MacSportsInter Also, Big @FREEDOMFOOTBALL and @sdwarriorsffl announcement coming while I’m in Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/vd6OhLd0j3

— byron chamberlain (@bc_chamberlain) December 20, 2018