Comienza el sueño: La selección chilena sub 20 oficializó su nómina para el Sudamericano 2019

El sueño está en marcha. La selección chilena sub 20 oficializó la nómina de veintitrés jugadores para el Sudamericano de la categoría que se disputará en el país entre el 17 de enero y 11 de febrero.

Entre los 23 jugadores nominados por Héctor Robles, destaca la presencia de Luis Ureta, Tomás Alarcón, Nicolás Fernández, Marcelo Allende, Matías Marín, Nicolás Guerra e Iván Morales, entre otros.

El gran ausente de los citados para el certamen es Ignacio Saavedra, quien no fue considera tras la esguince medias de rodilla que sufrió en la última fecha del Campeonato Nacional. Otro que no alcanzó a llegar fue César Munder, quien no habría alcanzado a cumplircon los trámites de nacionalidad.

Chile, debutará el próximo 17 de enero en el estadio El Teniente de Rancagua frente a Bolivia por el Grupo A, con el objetivo de alcanzar un cupo en el Mundial de Polonia 2019 y los Panamericanos de Lima.