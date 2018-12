Ernesto Valverde le tira flores a Vidal: "Arturo hizo un excelente partido en todos los aspectos"

Arturo Vidal fue uno de los puntos altos en el triunfo 2-0 de Barcelona sobre Celta de Vigo por la 17ª fecha de la Liga de España, y tras el partido, el técnico Ernesto Valverde no dudó en elogiar su actuación.

"La presencia de Arturo (Vidal) entre los titulares es justificable por sus últimos partidos. Quería darle continuidad a la alineación que estábamos usando últimamente y de nuevo puedo decir que Arturo hizo un excelente partido en todos los aspectos", afirmó el DT.

Sobre el triunfo que los mantiene en el liderato, el técnico expuso que "se veía que podíamos llegar con facilidad. En el segundo tiempo hemos estado más espesos, no encontrábamos el pase vertical, aunque ellos tenían la línea en el centro del campo, y no teníamos mucho la pelota. Pero no hemos pasado muchos apuros porque hemos defendido con orden".

"Ha habido momentos en que hemos estado bien. El Madrid, el partido contra el Inter, el Tottenham fuera… Estamos bien, pero nos viene bien el descanso", completó en la rueda de prensa.