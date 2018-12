La autocrítica de Óscar Opazo en Colo Colo: "Este año quedamos en deuda y espero que eso no vuelva a ocurrir"

Óscar Opazo fue una de las escasas figuras de la irregular temporada 2018 que tuvo Colo Colo, que quedó en deuda en el Campeonato Nacional, aunque logró instalarse en los cuartos de final de la Copa Libertadores después de 21 años.

El Torta también fue uno de los que más partidos jugó en el año: 25 por el torneo local y 10 en la Copa, y gracias a sus buenas actuaciones, fue elegido el mejor lateral derecho en La Gala El Gráfico-ANFP.

“La evaluación que hago a nivel personal es buena, aunque uno siempre puede dar más. Eso está claro como conclusión general del año, pero mi rendimiento, tanto en lo nacional como lo internacional, fue bastante bueno. Pude jugar una gran cantidad de partidos y eso siempre es positivo”, comenta Opazo desde Punta Cana.

Opazo en La Gala / Sylvio García

El jugador de 28 años también realiza un balance colectivo del 2018 del Cacique y es rotundo en su análisis: “Está más que claro que a nivel nacional quedamos en deuda y espero que eso no vuelva a ocurrir. Siempre lo he dicho, Colo Colo tiene que estar en los primeros lugares y aspirando a ser campeón en todas las competiciones nacionales. Queremos estar peleando los puestos de arriba y volver a ser campeones, como este club lo merece. Este año fue negativo, porque no se logró el objetivo de campeonar y disputar la Copa Libertadores del próximo. A nivel internacional se hizo un buen papel, hace muchos años que no se pasaba a octavos y pasamos a cuartos de final, haciéndolo bien contra el Palmeiras”.

Todas las declaraciones del Torta, más entrevistas con Luciano Aued, Diego Buonanotte, Cristián Álvarez, entre otros, las puedes leer en la nueva edición de la revista El Gráfico Chile, que ya está en los mejores kioscos.