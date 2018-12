Representante de Cristián Lema e interés de la U: "Sería un gusto que jugara en uno de los grandes de América"

La salida del defensa brasileño Rafael Vaz de Universidad de Chile complicó mucho a la concesionaria Azul Azul. En la dirigencia de los universitarios contaban con que el ex zaguero de Flamengo lograra bajar sus pretensiones económicas para seguir en la U, pero ante no lograr eso, decidieron no hacerle una oferta formal y el recién ascendido Goias de Brasil se les adelantó para ficharlo.

Ante ese escenario, en el Centro Deportivo Azul trabajan rápidamente para poder cerrar la llegada de algunos centrales pedidos por el técnico Frank Kudelka, donde, además de asegurar la llegada de Sergio Vittor, pretenden contar con Cristián Lema. Mientras que el Chino tiene un acuerdo sellado para llegar a la U a préstamo por un año, la opción de Lema aún no ha sido concretada formalmente con Benfica, club dueño de su pase.

Según señala el representante del futbolista argentino de 28 años, Francisco Hernández,"la U es un club muy grande, muy serio, es uno de los más grandes de América y sería un gusto que Lema pudiera jugar allá. Entra dentro de las posibilidades de Lema por eso mismo, pero a mí todavía no me han contactado. Ni el cuerpo técnico con él o conmigo, ni tampoco la dirigencia, pero obvio que sé del interés porque ha salido en todos lados".

Debido a que el ex Belgrano ha jugado sólo dos partidos con el cuadro de las Águillas y sólo en uno fue titular, su deseo es partir cedido de Portugal y jugar en otro club, una fórmula que el elenco luso ya aprobó con su agente.

"Cristián no ha jugado mucho y lo quiere hacer. Él tiene 28 años y de hecho cuando jugó lo hizo muy bien. Cristián no está para cobrar un sueldo alto y no jugar, él siempre prefiere jugar, y la idea de los dirigentes es que se vaya de Benfica con un préstamo", agregó Hernández.

La U ya cerró el fichaje de un defensor que llena completamente el gusto del DT con la llegada de Vittor, y ahora seguirá con las negociaciones por Lema, ex rival del Talleres de Kudelka en el clásico de Córdoba y espera poder convencer de llegar a los azules tras no concretar el arribo de Carlos Quintana.