A marcar el calendario: El Sudamericano Sub 20 de Chile 2019 ya tiene fixture completo

Las canchas de nuestro país se llenarán de fútbol durante el verano del 2019 gracias a la realización del Sudamericano Sub 20, donde las 10 selecciones de la Conmebol buscarán uno de los cuatro cupos para el Mundial de la categoría en Polonia.

El torneo, que se disputará en Rancagua, Talca y Curicó, comenzará el jueves 17 de enero con el partido entre Venezuela y Colombia y culminará el 10 de febrero, cuando, ya por el hexagonal final, se enfrenten el primero del Grupo A con el primero del Grupo B, según el calendario que oficializó la Conmebol.

En el Sudamericano a realizarse en Chile, que además entrega tres plazas para los Panamericanos de Lima, la selección dirigida por Héctor Robles buscará olvidar el vergonzoso papel que hicieron en el torneo que se jugó en Ecuador hace dos años, donde quedaron últimos del grupo A con dos puntos en cuatro partidos.

Para este torneo, las diez selecciones se dividen en dos grupos de cinco y los tres mejores clasificados clasifican al hexagonal final, donde se enfrentan todos contra todos por los cupos ya mencionados. La Roja quedó instalada en la zona A junto con Brasil, Colombia, Venezuela, y Bolivia; mientras que en el otro grupo está Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú, y Uruguay, quienes son los actuales monarcas.

Revisa el fixture completo del Sudamericano Sub 20

Fixture Sudamericano Sub 20… by on Scribd

Calendario de Chile para el Sudamericano Sub 20

Chile vs. Bolivia, jueves 17 de enero-19:30 horas/Estadio El Teniente (Rancagua)

Chile vs. Venezuela, sábado 19 de enero-19:30 horas/Estadio El Teniente (Rancagua)

Chile vs. Brasil, miércoles 23 de enero-19:30 horas/Estadio El Teniente (Rancagua)

Chile vs. Colombia, viernes 25 de enero-19:30 horas/Estadio El Teniente (Rancagua)

Calendario hexagonal final (Rancagua

Martes 29 de enero

17:30 horas, 2° Grupo A vs. 3° Grupo A

19:50 horas, 1° Grupo B vs. 2° Grupo B

22:10 horas, 1° Grupo A vs. 3° Grupo B

Viernes 1 de febrero

17:30 horas, 2° Grupo B vs. 3° Grupo A

19:50 horas, 1° Grupo B vs. 3° Grupo B

22:10 horas, 1° Grupo A vs. 2° Grupo A

Lunes 4 de febrero

17:30 horas, 2° Grupo A vs. 3° Grupo B

19:50 horas, 1° Grupo B vs. 3° Grupo A

22:10 horas, 1° Grupo A vs. 2° Grupo B

Jueves 7 de febrero

17:30 horas, 2° Grupo B vs. 3° Grupo B

19:50 horas, 1° Grupo B vs. 2° Grupo A

22:10 horas, 1° Grupo A vs. 3° Grupo A

Domingo 10 de febrero