Rooney reveló el mal ambiente que existía en el United con Mourinho: "Ni las cocineras estaban disfrutando"

La etapa de José Mourinho en Manchester United terminó y el equipo parece haber dado vuelta muy rápido la página. A una semana del despido del portugués, quien dejó el club por los malos resultados y el mal ambiente que existía con los jugadores, los Diablos Rojos salieron a la cancha y golearon con comodidad por 5 a 1 al Cardiff City en condición de visitante.

Bajo la dirección técnica del interino Ole Gunnar Solskjaer, el United parece haber olvidado los malos momentos que vivió con el técnico luso y también se descomprimió el ambiente que existía en Old Trafford, que, según dijo Wayne Rooney, histórico ex delantero del club, ya no daba para más y que no tenía a nadie contento.

Pese a que abandonó a los mancunianos hace una temporada y alcanzó a estar un año con Mourinho, yéndose del club tras no ser considerado, el atacante fue claro para revelar el ambiente que existía: "no sólo los jugadores (no estaban felices), sino que todo el club. Estoy seguro que Ed Woodward estaba igual. El staff, las cocineras, los utileros, no estaban disfrutando. Para ser un club exitoso, necesitas que todo esté bien, que todos estén felices".

"Las relaciones entre algunos jugadores y parte del cuerpo técnico no era buena, pero ahora están sonriendo de nuevo. Es un buen movimiento para el club (el despido de Mourinho), y será fascinante ver cómo Ole mejora el equipo y cómo juega. Ole es la persona para enderezar las cosas y sé que en el club están felices", agregó en entrevista con BT Sport.