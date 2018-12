Sin DT, con tres jugadores menos y presupuesto reducido: La realidad de Melgar, el rival de la U en Libertadores

Universidad de Chile tendrá a Melgar como primer obstáculo para avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tras quedar terceros en el Campeonato Nacional, los azules se vieron en la obligación de ingresar a las rondas clasificatorias del torneo continental y ahí quedaron emparejados con los peruanos, a quienes enfrentarán en el partido de ida el próximo 5 de febrero en Arequipa.

Considerando los rivales que podrían haber enfrentado en la segunda ronda clasificatoria, el sorteo parece haber sido favorable para la U y más aún considerando el presente que viven los arequipeños. Es que, pese a haber sido campeones del Clausura de Perú y haber alcanzado las semifinales del torneo Descentralizado, donde cayeron ante Alianza Lima, los problemas se le vinieron encima al rival de la U.

Todo comenzó con la salida del técnico colombiano Hernán Torres, quien abandonó su cargo después de haber perdido con los capitalianos y con la clara intención de volver a dirigir a su natal país. De ese anuncio ya han pasado más de quince días y aún no encuentran reemplazante.

Sin embargo, no es la única salida que han tenido que lamentar y también sufrieron con la partida de Diego Penny, quien reveló otro problema que está sufriendo el Melgar: la reducción de presupuesto de cara a la venidera temporada.

Luego de fichar por el Universidad San Martín de Porras tras terminar su vínculo con los de Arequipa, el arquero reveló que "me sentí muy bien ahí y pensé que iba a renovar. Hablé con el administrador de Melgar y fue sincero conmigo, me dijo que no quería contar conmigo porque el presupuesto lo iba a reducir".

Además de la salida de Diego Penny, Melgar ha perdido a otros dos jugadores para el próximo año: el defensor Nilson Loyola -podría partir a Brasil- y el primo de Lionel Messi, Emanuel Biancucchi.

El rival de Universidad de Chile en la segunda fase de la Copa Libertadores tendrá que rearmarse para el próximo, pero considerando que tendrán un presupuesto reducido, la misión parece difícil.