Sebastián Beccacece podría tomar la posta del Comandante Salas

El vigente campeón peruano, Sporting Cristal, se encuentra en plena búsqueda de su nuevo director técnico, tras la marcha del chileno Mario Salas rumbo a Colo Colo. Y en la lista de candidatos aparece un viejo conocido del fútbol chileno: Sebastián Beccacece.

Quien fuera parte de la conquista de la Copa América 2015 con la Roja desde su rol de ayudante técnico de Jorge Sampaoli sería el favorito de la dirigencia cervecera. Según Depor, Beccacece "encaja con el perfil y estilo futbolístico con el que el chileno Mario Salas consiguió la estrella 19. Y esto es prioridad para los rimenses".

Publimetro Chile Córdova mira hacia Chile para reforzar el plantel de Universitario y rescataría a cortado de Colo Colo El equipo peruano comandado por el ex DT de la Roja Sub 20 tendría en la mira a Nicolás Maturana, quien no seguirá en los albos, y Alejandro González, zaguero de Palestino.

Beccacece está atravesando un buen momento en Defensa y Justicia de Argentina, pero la oportunidad de tomar un equipo grande, vigente campeón y que jugará la Copa Libertadores 2019 lo podría llevar a volver al club en el que trabajó en 2007 como asistente de Sampaoli.

Otros dos entrenadores con pasado en el fútbol chileno aparecen en la órbita de Sporting Cristal para suplir la baja del Comandante Salas: el ex DT de la U Darío Franco y el ex DT de la Roja Sub 20 Claudio Vivas. También aparecen en la lista del actual campeón peruano Mariano Soso y Pablo Lavallén, todos de nacionalidad argentina.