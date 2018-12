Con Valdivia y Vargas en la lista y alargando la jornada laboral: Las peticiones de Sampaoli en Santos

Jorge Sampaoli dejó atrás el fracaso con Argentina en el Mundial de Rusia 2018, donde quedó eliminado en octavos de final con la Albiceleste, y ahora se encuentra a full trabajando con el Santos, club que lo contrató para reemplazar a Cuca, quien tuvo que abandonar el cargo por problemas de salud.

El técnico argentino se prepara para su primer aventura en Brasil, un fútbol donde los técnicos extranjeros no abundan, y por eso no quiere dejar ningún detalle al azar y ya está preparando con lujo de detalle la temporada 2019. Lo primero para el DT será buscar refuerzos, una materia donde el Peixe aún no tiene movimientos, y ya entregó una lista de aproximadamente 30 jugadores. Un listado con el que Renato, director de fútbol de los brasileños, viajó hasta España para llevar a cabo las primeras negociaciones y así darle en el gusto a su nuevo DT.

Una de las prioridades del técnico es contratar a Paulo Henrique Ganso, a quien dirigió en Sevilla y que durante este semestre estuvo a préstamo en el Amiens de Francia. Su pasado santista y el conocimiento que tiene del técnico, podrían jugar a favor en las negociaciones.

Sampaoli ya trabaja a full en Santos / imagen: Twitter Santos

"Trabajé con Ganso en el Sevilla, pedí su contratación. Tiene una calidad increíble, la cual no ha podido consolidar en Europa. Su salida del Sevilla no fue como un jugador merece. Ahora juega en Francia y estamos analizando las necesidades", dijo sobre la posible llegada de Ganso, su primera opción para tomar la creación del equipo.

Sin embargo, en caso que no se concrete esta operación y tal como afirma la Gazeta Esportiva, el nombre que aparece para la creación es el de un chileno: Jorge Valdivia. Pero, siempre según la información entregada desde Brasil, el Mago no es el único chileno que está rondando en la órbita de Jorge Sampaoli y el Santos, ya que en el listado también aparece Eduardo Vargas, a quien le sacó gran rendimiento cuando lo dirigió en Universidad de Chile y en la selección chilena.

Turboman es una de las opciones que tiene el casildense para el ataque santista, donde, de todas formas, el principal candidato es Emmanuel Gigliotti, con quien ya empezaron las negociaciones. Y es precisamente ahí donde nacen los inconvenientes para los paulistas por el precio que pide Independiente por el atacante y al que no se acercaron en la primera propuesta que hicieron.

"Lo que están ofreciendo es hasta ahora muy bajo", señaló su representante Gustavo Goñi en entrevista con radio La Red.

Vargas y Sampaoli se podrían volver a encontrar / imagen: Photosport

Las otras peticiones de Jorge Sampaoli en Santos

Además de centrarse en refuerzos, el de Casilda también está trabajando en la reestructuración de Santosy su primera medida sería reducir el plantel de 40 a 24 futbolistas. Pese al agitado calendario que tienen en Brasil -donde jugará el campeonato Paulista, el Brasileirao, la Copa Brasil, y la Copa Sudamericana-, el DT insiste en su lógica de tener un equipo más reducido con el objetivo de poder plasmar bien su idea y así enseñarles de forma más directa los conceptos de juego que pueda tener para el 2019.

Y no es lo único. Jorge Sampaoli también buscaría alargar la jornada de trabajo del staff que tenga relación con el aspecto futbolístico y si antes llegaban a las 10 de la mañana, ahora tendrían que hacerlo a las siete para retirarse cerca de las 18 horas. La idea es no dejar ningún detalle al azar y así no sumar un nuevo fracaso que le podría costar muy caro.