Carlos Lampe sueña con seguir en Boca: "No me quiero ir sin demostrar por qué me trajeron"

El 31 de diciembre vence el préstamo de Carlos Lampe en Boca Juniors y el deseo del arquero boliviano que pertenece a los registros de Huachipato es seguir en el poderoso club argentino.

"Me gustaría quedarme, sin dudas. No me quiero ir sin demostrar por qué me trajeron a este lugar tan importante", expresó el meta de 31 años en conversación con radio El Mundo.

Lampe, que llegó de urgencia a mitad de la segunda rueda a Boca por una lesión del arquero Esteban Adrada, remarcó que "es imposible hacer un balance sin haber jugado siquiera un minuto".

El boliviano sólo pudo ser inscrito en la Copa Libertadores, donde no tuvo minutos en cancha. Sólo fue a la banca en los partidos por semifinales ante Palmeiras y en la final de ida ante River Plate.

Pese a ello, Lampe podría seguir en Boca, ya que Agustín Rossi podría abandonar el club xeneize. De dicho modo, el ex San José tendría que competir por un puesto con Esteban Andrada.

Eso sí, el oriundo de Santa Cruz de la Sierra reconoció que cuenta con otra oferta del fútbol sudamericano. "Mi representante me avisó que es superior en lo económico, pero elegiría Boca por el desafío futbolístico. Quiero saber qué va a pasar y que se resuelva rápido para estar tranquilo", sostuvo.