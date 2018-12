Luka Modric queda fuera de los nominados para el mejor del año en los premios Globe Soccer

Luka Modric ha sido sin duda uno de los jugadores más destacados del 2018 y así quedó en claro con los premios que obtuvo el croata: el Balón de Oro y el premio The Best de la FIFA. Por lo mismo, llamó la atención que el jugador no estuviese ni siquiera entre los tres nominados a Mejor del Año en la décima edición de los premios Globe Soccer, a realizarse el 3 de enero en Dubai y patrocinado por organizaciones de Emiratos Árabes Unidos.

Pese a que destacó con Real Madrid en la obtención de la Champions League y lideró a Croacia al segundo lugar del Mundial de Rusia 2018, los nominados para mejor jugador fueron el portugués Cristiano Ronaldo y los franceses Antoine Griezmann y Kylian Mbappé. Ahora, un jurado compuesto por distintas personalidades del fútbol, donde destacan técnicos como Antonio Conte o ex jugador como Luis Figo, además de personeros del balompié emiratí, deberán definir al ganador.

Con esto, el joven goleador francés finalmente consigue entrar a una terna de finalistas, algo que no pudo conseguir en el Balón de Oro (Cristiano , Modric, Griezmann) ni tampoco en el The Best (Cristiano, Modric, Mohamed Salah).

We’re thrilled to announce the nominees for the Best Player of the Year Award: Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo and Kylian Mbappé.⁣⁣⁣

En tanto, como Mejor Entrenador del Año compiten Didier Deschamps, campeón del mundo con la selección francesa; el técnico del Atlético de Madrid Diego Simeone, ganador de la Liga Europa y la Supercopa de Europa; el entrenador del Juventus Massimiliano Allegri, ganador de la Liga italiana; Zinedine Zidane, ganador de la Liga de Campeones con el Real Madrid; y Jürgen Klopp, subcampeón de la Champions con el Liverpool.

Nominados Globe Soccer: