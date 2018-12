Alexis Sánchez entrena con sus compañeros de Manchester United y se ilusiona con volver a jugar

Alexis Sánchez está de vuelta. El delantero entrenó este viernes a la par de sus compañeros de Manchester United y se ilusiona con volver a jugar tras un mes fuera de las canchas por una lesión muscular.

El tocopillano fue visto practicando al igual que el resto del plantel del United, totalmente recuperado de sus problemas físicos junto con los otros que estaban al margen: el francés Anthony Martial y el belga Romelu Lukaku.

Alexis regresó a Inglaterra esta semana, tras estar en Chile recuperándose de la lesión que lo dejó fuera de acción desde fines de noviembre y ya está a disposición del técnico interino de los Diablos Rojos, Ole Gunnar Solskjaer.

Sin embargo, el noruego no quiso confirmar si Sánchez verá acción en el duelo del domingo ante Bournemouth (13:30 horas en Old Trafford) por la Premier League, ya que no quiere apurar los procesos.

De hecho, los de Manchester tendrán una seguidilla de encuentros durante la próxima semana, ya que luego de medirse ante los Cherries, se verán las caras ante Newcastle (Premier League, 2 de enero) y Reading (FA Cup, 5 de enero).