Thomas Rodríguez seguirá en La Calera, pese a interés de Unión: "Estoy muy motivado con los tres torneos"

Tal como Unión La Calera, Thomas Rodríguez tuvo un buen arranque de semestre. En su segundo partido, incluso, anotó un gol en el 2-0 a domicilio sobre Deportes Antofagasta, una “avivada” a los 87 minutos para definir el encuentro.

Sin embargo, cuando comenzaba a ganarse un espacio en los cementeros, una dolencia en los aductores lo sacó de acción por un mes y medio. La campaña del equipo también empezó a caer, pero de todas formas le permitió meterse en la Sudamericana, el primer torneo internacional en la historia de la institución.

“El balance es positivo, porque había arrancado bien en los primeros cuatro partidos y si bien después tuve una lesión que me hizo perderme los tres siguientes, tanto el comienzo como el final fueron buenos. Terminé jugando, haciéndolo bien y consiguiendo el objetivo, que era clasificar a la Copa”, destaca el carrilero argentino nacionalizado chileno. “Teniendo en cuenta que no llegué hace tanto, en lo que me ha tocado, estoy conforme con lo que hice”, complementa.

El hijo del Leo, el histórico referente de la U, cumplirá con su préstamo en el cuadro de la Quinta Región hasta mediados de año, para luego volver al Genoa, donde tiene contrato hasta el 2022. La participación en tres frentes, sumando el Campeonato Nacional y la Copa Chile, lo llevó a desechar una oferta de Unión Española, donde era pretendido por Fernando Díaz.

“Estoy muy cómodo, me han tratado muy bien. Tenemos varios desafíos, es un club que está creciendo mucho. Va a jugar tres torneos y está buscando reforzarse. Con todo lo que hay por delante, estoy muy motivado en lo personal y sé que el grupo está de la misma manera”, expresa el ex Banfield.

Los caleranos iniciarán su pretemporada el 3 de enero. El gran reto arrancará el 5 de febrero, cuando reciban al Chapecoense de Brasil, por la primera fase del certamen continental.