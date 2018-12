El "torbellino" Arturo Vidal vuelve a recibir cariñitos en Barcelona

Arturo Vidal completó su primer semestre con la camiseta del FC Barcelona y en Cataluña llegó el momento de los primeros balances sobre el chileno en el elenco español, con el que son punteros de la Liga y ubicados en octavos de final de la UEFA Champions League.

El diario Sport hizo un análisis de los cuatro refuerzos de la temporada del club culé: Vidal, Clement Lenglet, Arthur y Malcolm, en una comparativa donde el Rey sale favorecido por la dura crítica catalana.

Al chileno lo califican como un "torbellino en la medular (mediocampo)", destacando que fue el refuerzo del Barça que más partidos disputó (21) en esta primera parte de la campaña, con 843 minutos (tercero tras el francés y el ex Gremio), dos goles y tres asistencias.

"Si los inicios de Lenglet fueron complicados, todavía más los de un Arturo Vidal que no se resignó a la suplencia y dio incluso muestras públicas de su disgusto, que debió rectificar. El chileno es todo ímpetu, para lo bueno y también para lo malo, pero Ernesto Valverde, con su proverbial mano izquierda, le hizo entender que la titularidad no le llegaría quejándose", indicó el citado medio.

En esa línea, destacó que "el chileno fue entendiendo su rol en un equipo donde las estrellas son otras y ha ido creciendo en importancia con el paso de los partidos. Su competición es la Liga, donde ha sido titular los últimos cinco partidos y donde ha marcado dos goles, ante el Betis en el Camp Nou y en el Ciutat de València, y ha dado tres asistencias, todas ellas a Leo Messi (Girona, Betis y Levante)".

Por último, sentencia que "Arturo Vidal aprovechó la lesión de otra de las caras nuevas, Arthur, para instalarse en el once titular y a base de experiencia y recursos en el centro del campo, se ha convertido en el fichaje con más partidos jugados (21)".

Y al hablar de Arthur, a quien consideran "el pelotero que recuerda a Xavi", hacen el paralelo con el ex Bayern Munich, diciendo que "fue claramente el fichaje más asentado en el once, si bien también le costó a Valverde darle la alternativa. El ex de Gremio no ha vuelto tan protagonista después de la lesión y ha visto cómo Arturo Vidal no está dispuesto a bajarse del carro de su adquirida titularidad".

"El de Goiás tiene muchísimo fútbol en sus botas, en el futuro y ya presente de este Barça y a este tipo de jugadores siempre hay que hacerles un sitio. Con el nuevo año, y Busquets y Rakitic inamovibles, la 'pugna' deportiva entre el brasileño y el chileno será más que interesante", cerró.