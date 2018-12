Nicolás Castillo sigue sumando interesados y podría partir al Huesca de España

El delantero chileno Nicolás Castillo vive un complicado escenario en el Benfica de Portugal, donde sólo ha jugado 175 minutos totales en cancha y luego de no ser considerado por el técnico Rui Vitoria. Ante ese escenario, el atacante analiza salir de su actual escuadra para tener continuidad, pero no volver a México por ahora, según apuntó su representante Arturo Jiménez al diario Récord.

"Imposible (que vuelva). No hay equipo en México que no nos haya llamado para preguntar por Nico. Con todos hemos sido muy claros en decirles que no es el momento de su vuelta (a México), eso llegará a su debido momento. La idea de Nico y todo su equipo de trabajo es triunfar en Europa y ahora estamos todos enfocados en eso", sostuvo el empresario al citado medio.

Bajo esa perspectiva, y según indica el medio O Jogo de Portugal, el seleccionado nacional podría partir a préstamo al Deportivo Huesca de España. Dado su interés de seguir en el Viejo Continente, a pesar de que el equipo ibérico marcha última de la Liga, la opción de ser titular es grande y así, el formado en Universidad Católica podría responder al interés irrestricto que ha tenido el cuadro de las Águilas por él.

"Benfica sólo acepta un escenario de préstamo. Prueba de esto está encarnada en que ya han recibido propuestas por el chileno que superan el monto gastado por su contratación al Pumas: ocho millones de euros. La última de ellas llegó de Monterrey por 13 millones de euros. Ante la negativa, los rayados subieron a 15.7 millones de euros, valor que Benfica sólo podrá recaudar si Castillo desiste de su intención de permanecer en el fútbol europeo", asegura O Jogo.

Con sólo ocho partidos y sin goles marcados, Castillo sólo se escuda en su gran actuación que tuvo en el Pumas de México, donde anotó 25 goles en 39 partidos jugados y que convenció a la escuadra portuguesa de contar con él sin duda, y de entregarle una posible nueva oportunidad de mostrarse en el fútbol español.