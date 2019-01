NBA: Paul George y Russell Westbrook brillaron con luces propias en triunfo de Thunder sobre Lakers

Las actuaciones de Paul George y Russell Westbrook fueron decisivas en el ataque de los Oklahoma City Thunder que venció a domicilio a Los Ángeles Lakers por 100-107.

En el Staples Center, George superó los abucheos del público local que no le perdonó que rechazase la oferta de jugar por los Lakers, y con una brillante actuación se anotó con 37 puntos que lo dejaron como líder del ataque del quinteto de Oklahoma, que ganó su segundo partido consecutivo y el séptimo en los últimos 10 disputados.



En tanto, Westbrook, a pesar que anotó sólo 3 de 20 tiros de campo, acabó con un triple-doble de 14 puntos, 16 rebotes, 10 asistencias, dos recuperaciones de balón, cuatro perdidas, y dos tapones, su trigésimo tercero en lo que va de temporada.



Los Thunder (24-13), sublíderes en la División Noroeste, también contaron con la performance del pívot neozelandés Steven Adams, quien aportó un doble-doble de 14 puntos y 15 rebotes.



Los Lakers (21-17) con la derrota abandonan el segundo lugar de la División Pacífico, que compartían con los Clippers de Los Ángeles, y descendieron al tercer puesto de ese grupo.



El escolta reserva Kentavious Caldwell-Pope sumó 25 puntos para los Lakers, que contaron con el alero Brandon Ingram, que aportó doble-doble de 17 tantos y 11 rebotes, mientras que el alero estrella LeBron James sigue recuperándose de la lesión muscular que sufre en la ingle izquierda.



Paul George (37 PTS) balled out to lead the @okcthunder to victory at Staples Center! #ThunderUp pic.twitter.com/gzpKVbzIvR

— NBA TV (@NBATV) January 3, 2019