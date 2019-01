Paredes y el arranque de la era Salas en Colo Colo: "Se ha conversado poco y se ha trabajado mucho"

Colo Colo vive nuevos aires, este miércoles arrancó la pretemporada con Mario Salas a la cabeza, y la intensidad del Comandante se apropió de Macul, según dio a conocer el propio capitán del Cacique, Esteban Paredes, quien reveló el método de trabajo del nuevo entrenador.

"Se ha conversado muy poco y se ha trabajando mucho. Le gusta la intensidad, el toque con el balón y el buen juego. No nos hemos sorprendido porque sabemos como trabaja", dijo Paredes al ser consultado sobre Salas.

"Tenía muy buenas referencias de él, de como trabajaba y hasta el momento no me ha sorprendido nada", agregó el artillero de los albos sobre el ex DT de la UC.

Acerca del regreso a las prácticas indicó que "estamos tranquilos, enfocados a lo que nos compete en la cancha. Inicio de pretemporada y estos dos días han sido muy intensos, donde hemos trabajado mucho con el balón".

Salas ya dirige las prácticas / AgenciaUno

Por otra parte, Paredes se refirió a cómo tomará este año, que será su último como jugador activo, ya que aseguró que se retirará de la actividad profesional a fines de 2019.

"Puede ser especial porque es el último año, quiero estar bien físicamente y a la altura de lo que quiere Mario y el plantel, para ser un aporte en Colo Colo", analizó.

Además, Paredes habló de los refuerzos que llegaron al Monumental y comentó el posible arribo de Edson Puch al Cacique.

"El tema de los refuerzos lo decide Mario, nosotros estamos para acatar las órdenes. (Andrés) Vilches, (Juan Carlos) Gaete y (Marcos) Bolados juegan por las bandas. Puch es un buen jugador, lo conozco", dijo.