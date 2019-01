Carlos Heller mantiene la fe: "Tengo un compromiso y lo voy a cumplir que es un estadio para la U"

Uno de los grandes sueños que tiene la hinchada de Universidad de Chile es poder contar con un estadio propio. Varios han sido los intentos a lo largo de los años de los dirigentes de poder cumplir dicho anhelo pero nunca, han podido a llegar a un buen puerto.

Ese mismo sueño tiene el actual presidente de Azul Azul, Carlos Heller, quien hace unos años atrás presentó el proyecto para el estadio propio, pero no lo ha podido concretar por distintas dificultades, pero el mandamás reiteró que cumpliendo con dicho compromiso, podría partir de la dirigencia laica.

"Tengo un compromiso y lo voy a cumplir: un estadio para la U. No es fácil. La gente dice que uno es puro humo. Yo quise hacer el estadio de la U, lo quiero hacer todavía. Si dependiese de mí, ya tendríamos uno para 50 mil personas, pero depende de cosas externas, como que nadie quiere recibir un estadio para la U. Algún día lo voy a lograr y ahí, a lo mejor me voy, con el estadio construido", confesó Heller al diario La Tercera.

"Vamos a seguir trabajando callados, porque cada vez que hablo, se me viene el mundo encima y me empiezan a corretear. Los astros los veo mucho más alineados que otras veces. No quiero ilusionar a la gente, pero espero tener pronto buenas noticias", añadió.

El presidente de los azules, también se refirió a la polémica salida de Mauricio Pinilla de la U y fue claro en señalar que "me la jugué por traer a Pinilla a la U. Tuvimos una muy buena relación, mucha cercanía. Pero no sé qué pasó con él, yo estaba fuera del país. Me avisaron que el jugador trajo una oferta de Colón, que en algún minuto se arrepintió por algo que desconozco. A lo mejor se debió conversar con él, pero no se dio la instancia tampoco. No puedo profundizar más, porque nosotros apelamos a un fallo".

"Por supuesto (que lo afectó). El curso de derecho deportivo que él pidió que yo hiciera lo encontré algo simpático. Me dolió porque siempre me la jugué por él", confesó.

También se refirió a las declaraciones del capitán y referente del equipo Johnny Herrera quien aseguró que Heller estaba mal asesorado. Ante estos dichos, dijo que "es que depende de quién lo diga. Uno se trata de rodear siempre de gente que uno piensa que es la mejor. Decir que es buena o mala, o que no es la mejor, creo que es muy duro. Siempre cuando hay una cosa negativa, te van a decir que es la peor, pero en algún minuto los mismos que critican recurrieron a esas personas".

Finalmente, trazó las metas que debe cumplir el entrenador Frank Darío Kudelka para la temporada y fue claro en expresar que "en la Copa Libertadores hay que avanzar lo que más podamos, por lo bajo llegar a la fase de grupos. Tenemos que pelear el campeonato. Lo principal es dejar las bases de un estilo de juego de la U. Eso se le pidió a Kudelka".