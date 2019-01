¿Competencia para Alexis? En Inglaterra ponen a Coutinho en la órbita del Manchester United

Actualmente, el fútbol europeo está en época de transferencias y los clubes del Viejo Continente están atentos a cada uno de los movimientos de sus rivales para poder arrebatarles sus figuras en este libro de pases. Es el caso del jugador del Barcelona y compañero de Arturo Vidal, Philippe Coutinho. El extremo brasileño no ha tenido una buena estadía en el cuadro azulgrana, donde no ha sumado los minutos esperados en los últimos partidos y ha sido relegado al banco de suplentes.

Después de una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda, lesión que lo dejó fuera de las canchas alrededor de tres semanas, Coutinho perdió terreno en el Barcelona y su lugar en la delantera lo tomó el francés Ousmane Dembélé, quien también buscaba una oportunidad de ser titular y convenció a Ernesto Valverde a punta de velocidad y buenas actuaciones. Es por esta razón, sumada a que el brasileño no se ha adaptado a la posición de interior donde debía ser el recambio de Andrés Iniesta, que el ex Liverpool no ve como una idea descabellada dejar el cuadro culé y emigrar a otro equipo europeo.

El brasileño, que fue en su momento el fichaje más caro del Barcelona en su historia, empieza a ser el centro de la noticia en Inglaterra, donde especulan que el Manchester United estaría iniciando conversaciones para ficharlo en este mercado de invierno europeo. Así lo indicó el diario Manchester Evening News, que apuntó que "los Diablos Rojos estarían muy interesados en reclutar a Coutinho para contar con un nuevo efectivo en el frente de ataque que mejore las prestaciones del equipo".

Además, el medio agregó que "se han abierto conversaciones" y que en Old Trafford verían con muy buenos ojos su incorporación. El desembolso que haría el cuadro de Alexis Sánchez por el astro del Barcelona llegaría a los 111 millones de euros (cifra que pediría como mínimo el cuadro culé para desprenderse de Coutinho), un monto inferior al que pagó el club azulgrana al Liverpool, que llegó a los 160 millones de la divisa europea hace exactamente un año.

Según agregó el medio británico, hay más equipos interesados en el jugador del Barcelona, entre los que destacan los cuadros ingleses del Chelsea y del Manchester City, y también el París Saint-Germain, pero los Diablos Rojos tendrían la primera opción de fichar a Coutinho. De momento, se ve muy complicado que el brasileño pueda abandonar el Barça a tan solo un año de su incorporación, pero en estos días se verá si la falta de tiempo de juego en los últimos partidos puede generar un descontento en el futbolista y que éste busque más regularidad en otro club.