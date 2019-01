Colo Colo se mantiene trabajando a full en Argentina sin aclarar el lío con Juan Carlos Gaete

Colo Colo cumplió su primer régimen de entrenamientos en Buenos Aires, donde se encuentra realizando la pretemporada y ya están sacando dividendos positivos al respecto. El caso de Juan Carlos Gaete, refuerzo que no viajó a Argentina, situación que aún no se aclara, no saca a los jugadores de la concentración y exigencia física que les pide el entrenador Mario Salas.

Al respecto, el mismo DT se mostró muy conforme por el lugar escogido, el hotel Sheraton Pilar Hotel & Convention Center y los campos de entrenamiento del instalaciones del Mapuche Country Club. Sus declaraciones denotan mucha fe: "(Estamos) con mucho ánimo, muy motivados. Yo creo que las cosas este año para Colo Colo, van a ser muy buenas. Todo bien, el hotel buenísimo, reúne todas la condiciones y el campo deportivo donde estamos entrenando también. Así que ningún problema. Todo muy bien planificado, estamos empezando a crecer, a desarrollar y a transformar", indicó.

A sudar la gota gorda

Otro de los que habló tras la jornada fue el capitán Estaban Paredes. El Tanque reveló que las exigencia físicas y tácticas van en ascenso: "el primer día ha ido muy bien. La pretemporada ha sido de menos a más. La semana pasada fue intensa, pero creo que hoy fue un poquito más de lo que había sido los días anteriores. Están muy buenos los trabajos, estamos poniéndonos a punto. Esperamos hacer una buena pretemporada para lo que se viene en el año".

El goleador apuntó además a la convergencia en el plantel, donde se ve que todos están unidos por los objetivos planteados para este año: "Es bueno salir, tratar de trabajar concentrados, que es lo primordial y así, tratar de conseguir los objetivos que nos hemos propuestos en los campeonatos que tenemos. Anímicamente estamos bien, los veo muy concentrados (a sus compañeros), muy metidos. Es a lo que vinimos, a prepararnos bien, a conocernos mejor con el cuerpo técnico y hasta ahora hemos convivido de la mejor forma", puntualizó.

Colo Colo sigue trabajando a tope en Argentina y la mano del Comandante Salas, comienza a surtir efecto.