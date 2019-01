Gerardo Martino se empodera en México: "Podemos construir un gran equipo"

El argentino Gerardo Martino fue oficializado con el nuevo director técnico de la selección mexicana, tras la salida del colombiano Juan Carlos Osorio, después del Mundial de Rusia 2018.

El Tata viene de completar dos exitosas temporadas con Atlanta United de la Major League Soccer, consagrando su paso por Estados Unidos con el título de la MLS.



Martino tendrá su tercera experiencia como seleccionador, tras sus pasos por Paraguay y Argentina. En ambos cuadros llegó a las finales de la Copa América, pero perdió el partido decisivo primero con Uruguay (cuando dirigía a la albirroja) y luego frente a Chile (con la albiceleste).

En su presentación oficial en el Tri señaló que "siempre me había tocado mencionar que México era una de las selecciones que más había evolucionado en estos últimos 20 años, está en automático en octavos, marca un poco el progreso. En Rosario en el 78 vi a México que jugó dos partidos con Alemania y saltamos a esta época dónde le gana a Alemania, y esto de jugar al igual a igual marca una gran evolución del fútbol mexicano y de los futbolistas que ya tienen un largo recorrido"

El ex DT del Barcelona, entre varios otros equipos, destacó las fortalezas de su actual seleccionado: "la principal característica es el nivel de talento que tienen los futbolistas mexicanos y que distingue al equipo. Hay una mezcla de veteranos y jugadores jóvenes, no solo en la Liga MX, sino también en Europa".

"Con los jugadores aquí en México y las ligas de todo el mundo, podemos construir un gran equipo. Estamos interesados ​​en mostrar un equipo con un estilo claro de juego", dijo de cara al máximo desafío que tendrá con los aztecas, el Mundial de Qatar 2022.

Los primeros desafíos con la selección mexicana para Gerardo Martino serán en el marco de la fecha FIFA de fines de marzo de este año. Su primer rival será un viejo conocido: la selección chilena el 21 de marzo, y cuatro días después se enfrentará a otra selección que conoce muy bien, Paraguay, que contará con Osorio, el ex DT del Tri.

