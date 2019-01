Johnny Herrera se molestó con el caso Soteldo: "Me gustaría que fuera claro con lo que quiere"

La continuidad de Yeferson Soteldo es la gran teleserie que ha tenido el mercado de pases para Universidad de Chile. El venezolano terminó su préstamo en los azules a fines de 2018 y Frank Darío Kudelka pidió expresamente su continuidad para el 2019, donde los azules tienen como misión pelear por el título del Campeonato Nacional y avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero hasta este miércoles está más lejos que cerca del Centro Deportivo Azul.

Pese a que Carlos Heller, presidente de Azul Azul, había confirmado su continuidad, ahora el atacante venezolano estaría a un paso de fichar en el Santos de Jorge Sampaoli. Por lo mismo, la situación tiene más que molesto a los azules y así lo reflejó su capitán Johnny Herrera en la presentación de la nueva camiseta de la U.

"Me gustaría que fuera claro y contundente en lo que él quiere, porque ya está regalando mucho con no estar haciendo la pretemporada junto a todos sus compañeros.En todos lados salió que estaba listo, nuestro presidente también lo dijo, y todavía no llega. Yo sería un poco más drástico, o sea está o no está. El que quiere estar, va a estar, y no es bueno tanto rodeo", dijo el arquero de los azules.

"Yo sería un poco más radical, uno tiene plazos. Hay compañeros que tienen condiciones parecidas y estaban con nosotros sin haber firmado todavía, porque querían estar. A mí me pasó lo mismo, llegué un jueves, entrené el viernes y jugué el sábado. Uno tiene que ser más práctico en las negociaciones, como persona tener más opinión sobre tu futuro", agregó un molesto Herrera.

Heller, en tanto, aseguró que este miércoles, cuando presenten a Lucas Aveldaño, Nicolás Oroz, y Sergio Vittor, aclarará el tema de Yeferson Soteldo.