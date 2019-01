Una confrontacional Bárbara Riveros va por el penta en Pucón: "Una siempre tiene nuevos retos que cumplir"

Es una de las invitadas más destacadas que tiene el Ironman de Pucón, que organiza la Universidad Católica. Medallista panamericana y reconocida por su nivel en el ámbito internacional, Bárbara Riveros se ganó con total y absoluta justificación el rótulo de emperatriz de la competencia.

Razones tiene de sobra. Es la actual tetracampeona femenina de los 70,3 kilómetros del certamen y va rumbo al pentacampeonato. Una marca que nadie ha podido conseguir, pero que la popular Chicka, tiene en mente y con muchas ganas de lograrla.

Como es tradición, Riveros conversó con los medios de prensa en el sector de La Poza, donde admitió que este año, revalidar el primer lugar será más complicado, ya que siente que no está en una plenitud física como ha sucedido en ocasiones anteriores.

Consultada respecto a esta posibilidad histórica, la triatleta chilena dijo que “siempre hay que aspirar a nuevas metas y reinventarse, porque una siempre tiene nuevos retos que cumplir”.

Y en esa línea, sobre los nuevos desafíos que se avecinan, como son los Panamericanos de Lima 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, su camino es juntar la mayor cantidad de unidades para clasificar a Japón, pues el evento de Perú, ya no da puntaje clasificatorio.

Polémica

Durante la alocución de Riveros, la deportista criticó la falta de infraestructura para la ciudad de Pucón e incluso, dijo que en Chile ella pagaba más caro para utilizar una piscina para entrenar, con respecto a Europa.

“En general hay cosas básicas en Chile, que me gustaría que no se hicieran. Para usar una piscina, uno tiene pagar 10 mil pesos, 20 dólares. En todo el mundo donde más pago por una piscina, es en Chile. No puede ser que una persona pague eso. En Australia, en Suiza, pagan 5 dólares, o sea, 2500 pesos”, puntualizó al lado del alcalde de la comuna lacustre, Carlos Barra.

Además, fustigó el hecho de que tras tantas versiones del Ironman, no haya una piscina apta en Pucón. Esa frase, fue replicada por el edil Barra, quien precisó que está en fase de proyecto, un centro deportivo para la zona, que debería ser financiado por el Gobierno Regional, en un terreno que fue comprado por el municipio para esa finalidad.

Dimes y diretes aparte, Riveros tras la conferencia, se sacó fotos con algunos turistas y lugareños, en una ciudad donde tiene bien ganado su reputación. De Chicka a pequeña gigante.