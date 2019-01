Lanaro y el plantel 2019 de la UC: "La idea es hacérsela difícil al entrenador"

En Universidad Católica existe satisfacción por la conformación del equipo que se está llevando para la temporada 2019, donde los cruzados volverán a la competencia internacional en la Copa Libertadores. Las llegadas de Juan Cornejo, Valber Huerta y Edson Puch generan regocijo en el plantel del campeón del fútbol chileno.

"Son jugadores que han resaltado en sus equipos, nos vienen bien a nosotros en la pelea por el puesto, en que el técnico tenga opciones. Son grandes jugadores que nos van a aportar", destacó el defensa Germán Lanaro, en conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo.

"Me parece que todavía no está cerrado el plantel, tiene que seguir sumando jugadores, pero creemos que vamos por un buen camino en cuanto a formar un equipo y con la confianza de que podemos tener un gran año", agregó el zaguero argentino-chileno.

Valber Huerta llegó para reforzar la defensa de la UC / Foto: Photosport

En lo específico con la conformación de la defensa, donde la UC fichó a Cornejo y Huerta, Lanaro sostuvo que "la pelea por el puesto va a ser difícil, volvió Benja Vidal también. La idea es hacérsela difícil al entrenador, que tenga dos jugadores por posición. Va a ser un año complicado con muchos partidos, necesitamos de todos"

Dentro del nuevo esquema de la retaguardia cruzada, Lanaro destaca por ser el más experimentado y por lo tanto está llamado a tomar el liderazgo en dicha zona de la cancha. Ante ello el ex Palestino comentó que "ahora hay otro entrenador, veremos la idea de juego en estos días, es muy prematuro para pensar quién juega y quién no, estamos en una etapa de preparación, arrancamos todos de cero, pero obviamente hoy me encuentra siendo el mas grande de la defensa y por lo mismo tratar de aportar por ese lado".