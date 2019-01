Las regiones sacaron la cara en Pucón en triatlón previo al Ironman

Tal como el día jueves, el buen clima siguió presente en Pucón. Un sol agradable y adecuados 11 grados a las 8 de la mañana, fue el telón de fondo para la Carozzi Promotional Race, que reunió a un millar de triatletas amateurs, divididos en dos series de 500 deportistas, cada uno.

A pesar de no ser deportistas de élite, los participantes dejaron todo en la competencia, demostrando el gran espíritu deportivo que se vive en Pucón, cuyos bellos parajes y aire limpio, sinceramente invitan a practicar deporte con entusiasmo.

Como buen triatlón, el nado comenzó en las aguas del lago Villarrica, donde los atletas ingresaron para nadar 375 metros, luego continuaron con 10 kilómetros en bicicleta y finalizaron con un trote por las calles de Pucón de 2,5 kms.

El primer grupo de participantes, que comenzó a competir a las 8 de la mañana, tuvo a sus primeros ganadores en corto rato, poco antes de cumplir una hora, dando cuenta además, del alto nivel entre ellos. El triunfador fue Sergio Vicencio, de Los Andes, que hizo un muy buen tiempo de 41:37:01. Segundo llegó Daniel Ortiz,de Chillán, y tercero Freddy Albornoz, de Temuco.

Mientras tanto en la segunda tanda, ya con una temperatura más alta y que inició a eso de las 10, el primer lugar fue para un atleta local, Agustín Guajardo, de Pucón, quien registró el mejor tiempo de la prueba con 37:44:01; mejorando ostensiblemente el tiempo del ganador de la serie anterior. La segunda plaza fue para Maximiliano Mazza, de Villa La Angostura, Argentina, y el tercer puesto para Vicente Torres, de Purranque.

Tras los hombres, vino el turno de las mujeres. La santiaguina Paola Castelvecchio hizo un tiempo de 41:38:7, para quedarse en el primer lugar. Le secundó su coterránea, Carmen Gloria Muñoz, mientras que la tercera plaza, fue para la oriunda de Chillán, Nicole Echeverría.

Famosos en la competencia



Como es tradicional en este tipo de competencias, hubo gente famosa compitiendo. Si bien no obtuvieron puestos ganadores, sí se llevaron gran parte del apoyo del público que presenció el certamen, en las calles puconinas.

Uno de ellos fue el conductor del canal La Red, Eduardo de la Iglesia, quien en los días previos, declaró que “lo que me motiva es disfrutar en una prueba donde puede ir en familia y con amigos para vivir una fiesta. Además, Pucón es una zona que me encanta y me hace feliz”.

Otra de las inscritas en esta carrera promocional, fue la actriz y conductora, Isidora Urrejola, hermana de la también actriz, Fernando Urrejola. También estuvo el periodista Gustavo Huerta.

Todos los mencionados lograron terminar sus respectivos desafíos, enteros físicamente y contentos de superar una gran meta para ellos.