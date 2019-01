En América aseguran que tienen listo a Castillo: "El arreglo entre él y nosotros ya está, solo falta Benfica"

El presente de Nicolás Castillo en el Benfica de Portugal no cambia de color. El delantero chileno apenas ha sido convocado y sus minutos en cancha son escasos, como los que sumó en la victoria 2-0 de las Águilas sobre Santa Clara por la Superliga de Portugal, cuando el artillero ingresó a los 85’.

Ante el complejo panorama, la opción de cambiar de club es cada vez más latente, considerando el real interés que ha presentado el América de México en las últimas semanas, donde incluso este sábado el rumor tomó un nuevo cariz.

De acuerdo a lo señalado por el director deportivo de las Águilas aztecas, Santiago Baños, el acuerdo entre el futbolista y el club, ya es un hecho. "Lo de 'Nico' ahí está, el jugador quiere venir, parece ser que el arreglo entre nosotros y él ya está y nada más faltaría el tema con el Benfica", afirmó el directivo a ESPN.

Las Águilas, que tienen hasta el 31 de enero para cerrar su plantilla, no están desesperados por contar con el ex delantero de los Pumas, e incluso no se cierran a buscar otra alternativa en caso de que la negociación se caiga.

"Ojalá se pueda dar y si no es él trataremos de buscar a alguien con las mismas características", cerró Baños.